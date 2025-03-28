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Украина будет получать больше разведданных, лицензии на производство ПВО и артиллерии. Главное с брифинга Зеленского

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Украина будет иметь более широкий доступ к разведке, технологиям, спутникам от европейских партнеров, а также лицензии на производство ПВО. Продолжается работа по получению разрешений на изготовление определенных видов артиллерии. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время брифинга в пятницу, пишут «Интерфакс-Украина» и «Укринформ».

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Подробности

  • Украина будет иметь более широкий доступ к разведке, технологиям, спутникам от европейских партнеров, а также лицензии на производство ПВО. Продолжается работа по получению разрешений на изготовление определенных видов артиллерии.
  • Контингент в Украине. В Киеве состоится закрытая встреча представителей генштабов стран, готовых разместить контингент в Украине, в частности Франции и Великобритании, для согласования общей позиции. Позже планируется итоговая встреча по гарантиям безопасности.
  • Мониторинг прекращения огня. США будут консультироваться с Саудовской Аравией, Турцией и европейскими странами по поводу надзора за режимом прекращения огня. Зеленский сомневается в способности Саудовской Аравии контролировать безопасность украинской энергетики, но считает, что Турция может обеспечить безопасность в Черном море вместе со США, Великобританией, Францией, Румынией, Болгарией и другими странами региона. Перемирие в Черном море, по его словам, должно охватывать портовую инфраструктуру и города.
  • Переговоры с Россией. Украина готова к диалогу с представителями РФ, у которых есть план завершения войны, но не с Путиным.
  • Соглашение об ископаемых. США передали Украине проект соглашения о полезных ископаемых, который сравним с предыдущим вариантом.
  • Ситуация на Курщине. Зеленский сообщил, что украинские силы присутствуют в Курской области, сдерживая российские войска, чтобы предотвратить вторжение в Сумскую область. По его словам, приняты меры по рассредоточению российских сил ниже Курской области, и украинские военные делают все возможное для удержания позиций.

Контекст

27 марта в Париже состоялась встреча лидеров государств, посвященная поддержке Украины в противостоянии российской агрессии и поиску путей к справедливому и продолжительному миру. В мероприятии приняли участие представители 31 страны, в том числе президент Украины Владимир Зеленский, а также лидеры Франции и Великобритании – Эмманюэль Макрон и Кир Стармер, проведшие короткие переговоры перед началом.

Макрон и Стармер вместе возглавляют встречу так называемой «коалиции решительных». Участники обсудили вопросы устойчивой поддержки Украины, укрепления ее армии и оборонной промышленности.

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