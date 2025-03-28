Україна отримуватиме більше розвідданих, ліцензії на виробництво ППО та артилерії. Головне з брифінгу Зеленського

Україна матиме ширший доступ до розвідки, технологій, супутників від європейських партнерів, а також ліцензії на виробництво ППО. Триває робота над отриманням дозволів на виготовлення певних видів артилерії. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час брифінгу в п’ятницю, пишуть «Інтерфакс-Україна» та «Укрінформ» .

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Україна матиме ширший доступ до розвідки, технологій, супутників від європейських партнерів, а також ліцензії на виробництво ППО. Триває робота над отриманням дозволів на виготовлення певних видів артилерії.

Контингент в Україні . У Києві відбудеться закрита зустріч представників генштабів країн, готових розмістити контингент в Україні, зокрема Франції та Великої Британії, для узгодження спільної позиції. Пізніше планується підсумкова зустріч щодо гарантій безпеки.

. У Києві відбудеться закрита зустріч представників генштабів країн, готових розмістити контингент в Україні, зокрема Франції та Великої Британії, для узгодження спільної позиції. Пізніше планується підсумкова зустріч щодо гарантій безпеки. Моніторинг припинення вогню . США консультуватимуться з Саудівською Аравією, Туреччиною та європейськими країнами щодо нагляду за режимом припинення вогню. Зеленський сумнівається в здатності Саудівської Аравії контролювати безпеку української енергетики, але вважає, що Туреччина може забезпечити безпеку в Чорному морі разом зі США, Великою Британією, Францією, Румунією, Болгарією та іншими країнами регіону. Перемир’я в Чорному морі, за його словами, має охоплювати портову інфраструктуру та міста.

. США консультуватимуться з Саудівською Аравією, Туреччиною та європейськими країнами щодо нагляду за режимом припинення вогню. Зеленський сумнівається в здатності Саудівської Аравії контролювати безпеку української енергетики, але вважає, що Туреччина може забезпечити безпеку в Чорному морі разом зі США, Великою Британією, Францією, Румунією, Болгарією та іншими країнами регіону. Перемир’я в Чорному морі, за його словами, має охоплювати портову інфраструктуру та міста. Переговори з Росією . Україна готова до діалогу з представниками РФ, які мають план завершення війни, але не з Путіним.

. Україна готова до діалогу з представниками РФ, які мають план завершення війни, але не з Путіним. Угода про копалини . США передали Україні проєкт угоди про корисні копалини, який порівнюють із попереднім варіантом.

. США передали Україні проєкт угоди про корисні копалини, який порівнюють із попереднім варіантом. Ситуація на Курщині. Зеленський повідомив, що українські сили присутні в Курській області, стримуючи російські війська, щоб запобігти вторгненню в Сумську область. За його словами, вжито заходів для розосередження російських сил нижче Курської області, і українські військові роблять усе можливе для утримання позицій.

Контекст

27 березня в Парижі відбулася зустріч лідерів держав, присвячена підтримці України в протистоянні російській агресії та пошуку шляхів до справедливого й тривалого миру. У заході взяли участь представники 31 країни, зокрема президент України Володимир Зеленський, а також лідери Франції та Великої Британії – Емманюель Макрон і Кір Стармер, які провели короткі переговори перед початком.

Макрон і Стармер разом очолюють зустріч так званої «коаліції рішучих». Учасники обговорили питання сталої підтримки України, зміцнення її армії та оборонної промисловості.