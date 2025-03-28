Україна отримуватиме більше розвідданих, ліцензії на виробництво ППО та артилерії. Головне з брифінгу Зеленського

Україна матиме ширший доступ до розвідки, технологій, супутників від європейських партнерів, а також ліцензії на виробництво ППО. Триває робота над отриманням дозволів на виготовлення певних видів артилерії. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час брифінгу в п’ятницю, пишуть «Інтерфакс-Україна» та «Укрінформ».
Отримуйте інсайти, що дають перевагу: підпишіться на Forbes Digital та завжди будьте на крок попереду у світі бізнесу.
Від 49 грн на місяць!
Деталі
- Україна матиме ширший доступ до розвідки, технологій, супутників від європейських партнерів, а також ліцензії на виробництво ППО. Триває робота над отриманням дозволів на виготовлення певних видів артилерії.
- Контингент в Україні. У Києві відбудеться закрита зустріч представників генштабів країн, готових розмістити контингент в Україні, зокрема Франції та Великої Британії, для узгодження спільної позиції. Пізніше планується підсумкова зустріч щодо гарантій безпеки.
- Моніторинг припинення вогню. США консультуватимуться з Саудівською Аравією, Туреччиною та європейськими країнами щодо нагляду за режимом припинення вогню. Зеленський сумнівається в здатності Саудівської Аравії контролювати безпеку української енергетики, але вважає, що Туреччина може забезпечити безпеку в Чорному морі разом зі США, Великою Британією, Францією, Румунією, Болгарією та іншими країнами регіону. Перемир’я в Чорному морі, за його словами, має охоплювати портову інфраструктуру та міста.
- Переговори з Росією. Україна готова до діалогу з представниками РФ, які мають план завершення війни, але не з Путіним.
- Угода про копалини. США передали Україні проєкт угоди про корисні копалини, який порівнюють із попереднім варіантом.
- Ситуація на Курщині. Зеленський повідомив, що українські сили присутні в Курській області, стримуючи російські війська, щоб запобігти вторгненню в Сумську область. За його словами, вжито заходів для розосередження російських сил нижче Курської області, і українські військові роблять усе можливе для утримання позицій.
Контекст
27 березня в Парижі відбулася зустріч лідерів держав, присвячена підтримці України в протистоянні російській агресії та пошуку шляхів до справедливого й тривалого миру. У заході взяли участь представники 31 країни, зокрема президент України Володимир Зеленський, а також лідери Франції та Великої Британії – Емманюель Макрон і Кір Стармер, які провели короткі переговори перед початком.
Макрон і Стармер разом очолюють зустріч так званої «коаліції рішучих». Учасники обговорили питання сталої підтримки України, зміцнення її армії та оборонної промисловості.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.