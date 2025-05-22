Украина продлила антидемпинговые пошлины на цемент и отдельные виды металлопроката

Межведомственная комиссия по международной торговле решила продлить на пять лет защитные пошлины на цемент из Молдовы, Беларуси и России (хотя импорт из РФ запрещен) и металлопрокат с антикоррозионным покрытием из Китая и России. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики 22 мая.

Подробности

Пошлины варьируются в зависимости от страны: для цемента – 94,46% (Молдова), 57,03% (Беларусь), 114,95% (Россия); для металлопроката – 22,78% (Китай), 47,5% (Россия).

Данные меры защищают украинскую промышленность от демпинга – продажи товаров по заниженным ценам.

По инициативе украинских компаний начаты новые расследования относительно возможного введения пошлин на кабельно-проводниковую продукцию из Азербайджана, Узбекистана и Турции, а также пересмотра действующих мероприятий на китайские стальные бесшовные трубы и изделия из черных металлов.

Украина, соблюдая правила ВТО и принципы открытой торговли, будет защищать внутренний рынок от недобросовестного импорта, заявила министр экономики Юлия Свириденко. Она призвала производителей обращаться в Минэкономики в случае нерыночной конкуренции.

Контекст

В мае 2019 года Межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение о введении антидемпинговых мер по импорту цементных клинкеров и портландцемента из России, Беларуси и Молдовы.

Комиссия установила, что в 2015–2018 годах из этих стран осуществлялся демпинговый импорт. Доля цементных клинкеров и портландцемента из России, Беларуси и Молдовы в общем объеме импорта этих товаров в Украину постоянно росла в течение всего периода исследования, что указывает на намерение дальнейшего увеличения объемов демпингового импорта, заявили в Минэкономики.