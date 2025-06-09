Сили безпілотних систем ЗСУ спільно з іншими підрозділами Сил оборони України у ніч на 9 червня атакували підприємство в російському місті Чебоксари, де виготовляли антени для дронів Shahed, керованих авіабомб та іншого озброєння. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Деталі

Йдеться про АТ «ВНІІР-Прогрес» (ТОВ «АБС Електро»), що входить до воєнно-промислового комплексу РФ і спеціалізується на виробництві навігаційного обладнання, зокрема антен «Комета».

За даними Генштабу, щонайменше два безпілотники влучили в об’єкт, спричинивши пожежу. Наразі уточнюються деталі щодо масштабів пошкоджень.

Атака дронів призвела до тимчасового обмеження роботи аеропортів у Казані, Нижньому Новгороді, Саратові й Тамбові. За словами керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка, завод «Прогрес» у Чебоксарах зупинив свою діяльність на невизначений термін.

Контекст

Завод «Прогрес» у Чебоксарах відіграє ключову роль у російському ракетобудуванні, зокрема у виробництві компонентів для ракетних комплексів «Іскандер». Підприємство спеціалізується на створенні електромеханічних приводів, гідросистем і блоків управління для важкої бойової техніки, зокрема самохідних гаубиць і ракетних комплексів. Ці компоненти є критично важливими для забезпечення точного наведення ракет на ціль.

Крім того, «Прогрес» виготовляє системи наведення, стабілізації та керування польотом, які інтегруються в ударні платформи на етапі їх складання. Зокрема, завод виробляє навігаційні модулі «Комета», що працюють із системами GLONASS/GPS і мають захист від засобів радіоелектронної боротьби.

Такі модулі застосовуються в оперативно-тактичних ракетах «Іскандер-М», крилатих ракетах «Калібр», Х-101, Х-69, плануючих авіабомбах (УМПК), а також у безпілотниках, таких як «Орлан-10», Lancet і модернізованих дронах Shahed.