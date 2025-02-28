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Правительство утвердит делегацию для разработки договора об Инвестфонде после подписания соглашения о недрах – Шмыгаль

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes

1 хв читання

После подписания соглашения с США об установлении правил и условий Инвестиционного фонда восстановления Украины Кабинет министров утвердит делегацию по наработке проекта международного договора о создании Фонда. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на часе вопросов к правительству в Раде 28 февраля, пишет «Интерфакс-Украина».

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Ключевые факты

  • Создание Инвестиционного фонда предусмотрено соглашением о недрах, которое должны подписать 28 февраля в США.
  • «Следующие шаги после подписания – создание соответствующей делегации, которая будет утверждена решением правительства, как и требует закон Украины о международных договорах. Делегация получит соответствующие директивы», – сказал Шмыгаль.
  • По его словам, далее будет происходить соответствующая межправительственная работа между правительствами Украины и США по наработке проекта соглашения о создании Инвестиционного фонда развития и развития Украины.
  • Премьер подчеркнул, что все последующие шаги четко прописаны в законе о международных договорах.
  • «Договор о создании Инвестиционного фонда будет носить характер международного соглашения, в этой связи он будет утверждаться правительством и ратифицироваться парламентом. Там будет описана вся конкретика, как будет работать этот фонд», – рассказал Шмыгаль.

Контекст

26 февраля Кабинет министров принял решение, необходимое для подписания соглашения между Украиной и США о недрах и создании Инвестиционного фонда восстановления. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в результате переговоров это соглашение стало «значительно лучше», оно не содержит положения о долге и предусматривает совместное владение фондом.

По словам президента Владимира Зеленского, соглашение «может большой успех иметь или тихонько пройти» и успех будет зависеть от разговора с президентом Дональдом Трампом». Проект приемлем, поскольку он не обрекает Украину на статус «страны-должника», а некоторые из первоначальных требований команды Трампа были сняты, считает президент.

Соглашение о полезных ископаемых между Украиной и Соединенными Штатами готово, его должны подписать президенты 28 февраля, сообщил министр финансов США Скотт Бессент. По его словам, это соглашение о полезных ископаемых, нефти, газе и инфраструктурных активах и оно «сближает украинский народ и американское бизнес-сообщество».

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