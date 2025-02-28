Уряд затвердить делегацію для напрацювання договору про Інвестфонд після підписання угоди про надра – Шмигаль

Після підписання угоди з США про встановлення правил та умов Інвестиційного фонду відбудови України Кабінет міністрів затвердить делегацію для напрацювання проєкту міжнародного договору про створення Фонду. Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль на годині запитань до уряду у Раді 28 лютого, пише «Інтерфакс-Україна» .

Ключові факти

Створення Інвестиційного фонду передбачено угодою про надра, яку мають підписати 28 лютого в США.

«Наступні кроки після підписання – це створення відповідної делегації, яка буде затверджена рішенням уряду, як і вимагає закон України про міжнародні договори. Делегація отримає відповідні директиви», – сказав Шмигаль.

За його словами, далі буде відбуватися відповідна міжурядова робота між урядами України і США по напрацювання проекту угоди про створення Інвестиційного фонду розвитку і розбудови України.

Премʼєр підкреслив, що всі наступні кроки чітко прописані в законі про міжнародні договори.

«Договір про створення Інвестиційного фонду буде носити характер міжнародної угоди, у звʼязку з цим він буде затверджуватися урядом і ратифікуватися парламентом. Там буде описана всі конкретика, як буде працювати цей фонд», – розповів Шмигаль.

Контекст

26 лютого Кабінет міністрів ухвалив рішення, необхідні для підписання угоди між Україною та США про надра і створення Інвестиційного фонду відбудови. Премʼєр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що у результаті переговорів ця угода стала «значно кращою», вона не містить положення про борг і передбачає спільне володіння фондом.

За словами президента Володимира Зеленського, угода «може великий успіх мати чи тихенько пройти» і успіх залежатиме від розмови з президентом Дональдом Трампом». Проєкт є прийнятним, оскільки він не прирікає Україну на статус «країни-боржника», а деякі з початкових вимог команди Трампа було знято, вважає президент.

Угода про корисні копалини між Україною та Сполучними Штатами готова, її мають підписати президенти 28 лютого, повідомив міністр фінансів США Скотт Бессент. За його словами, це угода щодо корисних копалин, нафти, газу та інфраструктурних активів і вона «зближує український народ і американську бізнес-спільноту».