Кабинет Министров Украины утвердил постановление, открывающее путь к использованию цифровых кошельков с электронной идентификацией (еID) в Украине, сообщает Минцифры 12 июня. Это следующий этап в интеграции в единое цифровое пространство с ЕС.

Ключевые факты

Принятое постановление определяет требования к таким кошелькам – как украинским, так и европейским – и устанавливает правила их работы в соответствии со стандартами eIDAS 2.0. То есть, с соблюдением требований безопасности, защиты данных и взаимного признания электронной идентификации между странами.

Минцифры отмечает, что это второй шаг по внедрению цифрового кошелька по европейской модели. Впереди тестирование, техническая интеграция и запуск.

Цифровой кошелек – приложение, в котором можно хранить документы, ID-данные, электронную подпись и пользоваться ими онлайн.

Как в Украине, так и за рубежом будут доступны услуги: подтверждение личности, получение госуслуг, открытие счетов, регистрация SIM-карты или использование электронного рецепта.

Работа Минцифры по адаптации с требованиями EU Digital Identity Wallet осуществляется при поддержке Европейского союза в рамках проекта DT4UA, реализуемого эстонской Академией электронного управления (eGovernance Academy). Участие «Дії» в совместно управляемом Францией и Германией пилотном проекте POTENTIAL софинансируется Европейским союзом.

Контекст

В 2023 году Украина вместе с 18 странами ЕС присоединилась к консорциуму Potential. Совместно с европейскими коллегами украинцы разработали требования к Европейскому кошельку и сценарию его использования. А также поделились опытом внедрения «Дії», в котором большинство функций, предусмотренных кошельком EUDI, уже работало задолго до презентации предложения Еврокомиссии.

Украина – единственная страна в составе консорциума, которая пока не является членом ЕС, но работает над будущей электронной идентификацией в Европе.

В 2024 году Европарламент проголосовал за создание законодательной основы для цифровой идентификации ЕС. Это ускоряет реализацию Европейского цифрового кошелька (EUDI). После введения цифрового кошелька украинцы смогут использовать «Дію»в Европе. А европейцы – свои цифровые кошельки в Украине.