Кабінет Міністрів України затвердив постанову, яка відкриває шлях до використання цифрових гаманців з електронною ідентифікацією (еID) в Україні, повідомляє Мінцифри 12 червня. Це наступний етап в інтеграції в єдиний цифровий простір з ЄС.

Ключові факти

Ухвалена постанова визначає вимоги до таких гаманців – як українських, так і європейських – і встановлює правила їхньої роботи відповідно до стандартів eIDAS 2.0. Тобто з дотриманням вимог безпеки, захисту даних і взаємного визнання електронної ідентифікації між країнами.

Мінцифри зазначає, що це другий крок у впровадженні цифрового гаманця за європейською моделлю. Попереду – тестування, технічна інтеграція та запуск.

Цифровий гаманець – застосунок, у якому можна зберігати документи, ID-дані, електронний підпис і користуватися ними онлайн.

Як в Україні, так і за кордоном будуть доступні послуги: підтвердження особи, отримання держпослуг, відкриття рахунків, реєстрація SIM-карти чи використання електронного рецепту.

Робота Мінцифри в адаптації з вимогами EU Digital Identity Wallet здійснюється за підтримки Європейського Союзу в межах проєкту DT4UA, що реалізується естонською Академією електронного управління (eGovernance Academy). Участь «Дії» в спільно керованому Францією та Німеччиною пілотному проєкті POTENTIAL співфінансується Європейським Союзом.

Контекст

У 2023 році Україна разом із 18 країнами ЄС долучилася до консорціуму Potential. Спільно з європейськими колегами українці розробили вимоги до Європейського гаманця та сценарії його використання. А також поділилися досвідом упровадження застосунку «Дія», у якому більшість функцій, передбачених гаманцем EUDI, уже працювала задовго до презентації пропозиції Єврокомісії.

Україна – єдина країна в складі консорціуму, яка наразі не є членом ЄС, але вже працює над майбутньою електронною ідентифікацією в Європі.

У 2024-му Європарламент проголосував за створення законодавчої основи для цифрової ідентифікації ЄС. Це пришвидшує реалізацію Європейського цифрового гаманця (EUDI). Після запровадження цифрового гаманця українці зможуть використовувати «Дію» в Європі. А європейці – свої цифрові гаманці в Україні.