«Удалось достичь прорыва». Великобритания и ЕС договорились о новом этапе отношений после Brexit

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По новым договоренностям Великобритания откроет свои рыболовные воды для европейских судов еще на 12 лет. Это решение, вероятно, вызовет критику со стороны Консервативной партии, рассказали изданию чиновники из Брюсселя.

В то же время премьер-министр Великобритании Кир Стармер добился соглашения в сфере ветеринарного контроля, отметило издание. Оно позволит существенно сократить бюрократические барьеры для британского аграрного экспорта в ЕС – главного торгового партнера страны.

Брюссель отказался от предварительного требования связать сроки агропродовольственного соглашения с соглашением о рыболовстве, сообщили три дипломата ЕС. Британские чиновники подтвердили, что компромисс достигнут по обоим вопросам.

Переговоры продолжались всю ночь – стороны согласовывали ключевые подробности обновленного сотрудничества, в частности торговли рыбой и пищевыми продуктами, а также формулировку потенциального соглашения о молодежной мобильности. Лондон настаивает, что переговоры по данной инициативе должны продолжаться без конкретных обязательств на нынешнем этапе.

«Вчера поздно вечером удалось добиться прорыва», – сообщил один из британских чиновников.

В понедельник утром послы 27 стран – членов ЕС одобрили пакет договоренностей, а лидеры институтов ЕС прибыли в Лондон для официального подписания.

По данным европейских дипломатов, стороны согласились, что будут «стремиться» к созданию молодежной программы обмена. Ее подробности должны быть согласованы в ближайшие месяцы.

Стармер подчеркнул, что инициатива не предполагает возвращения к свободному передвижению и не противоречит «красным линиям» правительства: Великобритания не планирует восстанавливать членство в таможенном союзе или едином рынке ЕС.

Контекст

19 мая 2025 года в Лондоне состоится первый с момента Brexit саммит между Великобританией и ЕС, который должен стать ключевым этапом в перезагрузке пост-Brexit отношений. Встреча, которая состоится в Lancaster House при участии премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, направлена ​​на укрепление сотрудничества в экономической и социальной сферах, а также сфере безопасности. Ее центральным событием должно стать подписание нового соглашения о сотрудничестве в области безопасности и обороны – основы обновленных отношений между Великобританией и ЕС после Brexit.

Выход Британии из ЕС, официально завершившийся 31 января 2020 года, стал беспрецедентным событием, приведшим к пересмотру экономических, политических и социальных связей. Соглашение о торговле и сотрудничестве, подписанное в конце 2020 года, заложило основу для новых отношений, но не решило всех противоречий. Основные вызовы включают торговые барьеры, в частности таможенные проверки и регуляторные разногласия, которые усложнили экспорт и импорт между сторонами. В то же время обе стороны стремятся сохранить сотрудничество в таких областях, как безопасность, научные исследования и борьба с изменением климата.