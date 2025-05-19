«Вдалося досягти прориву». Велика Британія та ЄС домовилися про новий етап відносин після Brexit

Велика Британія та Європейський союз досягли «пізнього прориву» під час нічних переговорів напередодні саміту в Лондоні 19 травня, повідомили офіційні особи з обох боків. Сторони домовилися про масштабне перезавантаження відносин після Brexit, пише FT .

Деталі

За новими домовленостями Велика Британія відкриє свої риболовецькі води для європейських суден ще на 12 років. Це рішення, ймовірно, викличе критику з боку Консервативної партії, розповіли виданню чиновники з Брюсселю.

Натомість премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер домігся угоди у сфері ветеринарного контролю, зазначило видання. Вона дозволить значно скоротити бюрократичні бар’єри для британського аграрного експорту до ЄС – головного торговельного партнера країни.

Брюссель відмовився від попередньої вимоги пов’язати строки агропродовольчої угоди з угодою про риболовлю, повідомили троє дипломатів ЄС. Британські посадовці підтвердили, що компромісу досягнуто з обох питань.

Переговори тривали всю ніч – сторони узгоджували ключові деталі оновленої співпраці, зокрема щодо торгівлі рибою та харчовими продуктами, а також формулювання потенційної угоди про молодіжну мобільність. Лондон наполягає, що перемовини стосовно цієї ініціативи мають тривати без конкретних зобов’язань на нинішньому етапі.

«Вчора пізно ввечері вдалося досягти прориву», – повідомив один із британських чиновників.

У понеділок вранці посли 27 країн – членів ЄС схвалили пакет домовленостей, а лідери інституцій ЄС прибули до Лондона для офіційного підписання.

За даними європейських дипломатів, сторони погодилися, що «прагнутимуть» до створення молодіжної програми обміну. Її деталі мають узгодити у найближчі місяці.

Стармер наголосив, що ініціатива не передбачає повернення до вільного пересування та не суперечить «червоним лініям» уряду: Велика Британія не планує відновлювати членство в митному союзі або єдиному ринку ЄС.

Контекст

19 травня 2025 року в Лондоні відбудеться перший з моменту Brexit саміт між Великою Британією та ЄС, який має стати ключовим етапом у «перезавантаженні» пост-Brexit відносин. Зустріч, що відбудеться у Lancaster House за участі прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера і президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, має на меті зміцнення співпраці в економічній, безпековій та соціальній сферах. Її центральною подією має стати підписання нової угоди про співпрацю в галузі безпеки та оборони – основи оновлених відносин між Великою Британією та ЄС після Brexit.

Вихід Британії з ЄС, який офіційно завершився 31 січня 2020 року, став безпрецедентною подією, що призвела до перегляду економічних, політичних і соціальних зв’язків. Угода про торгівлю та співпрацю, підписана наприкінці 2020 року, заклала основу для нових відносин, але не розвʼязала всіх суперечностей. Основні виклики включають торговельні бар’єри, зокрема митні перевірки та регуляторні розбіжності, які ускладнили експорт та імпорт між сторонами. Водночас обидві сторони прагнуть зберегти співпрацю в таких сферах, як безпека, наукові дослідження та боротьба зі зміною клімату.