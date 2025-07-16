Верховна Рада проголосувала за звільнення премʼєр-міністра Дениса Шмигаля та всього уряду відповідно. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. За постанову №13485 проголосував 261 народний депутат на засіданні 16 липня.

Деталі

Перед голосуванням Шмигаль виступив з трибуни парламенту, доповідаючи про свою діяльність та роботу уряду. Виступ Шмигаля, відповідно до процедури, тривав 20 хвилин.

Згідно із законом про Кабінет міністрів, відставка прем’єр-міністра, затверджена Верховною Радою, тягне за собою відставку всього складу уряду. Кабінет міністрів, який перебуває у відставці, продовжуватиме виконувати свої повноваження до початку роботи новосформованого уряду.

Завтра, як очікується, відбудеться призначення нового прем’єр-міністра, після цього прем’єр подасть пропозиції щодо призначення нових міністрів. Подання на посади міністра оборони та міністра закордонних справ вносить президент.

Контекст

Денис Шмигаль обіймав посаду прем’єр-міністра України з 4 березня 2020 року, ставши рекордсменом за тривалістю перебування на цій посаді – понад п’ять років. До цього він був головою Івано-Франківської ОДА (2019–2020) та віцепрем’єр-міністром, міністром розвитку громад і територій (лютий–березень 2020). 15 липня Шмигаль оголосив про свою відставку, опублікувавши заяву в Telegram-каналі.

Президент запропонував посаду прем’єр-міністра першій віцепрем’єрці та міністерці економіки Юлії Свириденко. Денис Шмигаль залишиться в урядовій команді. Кадрові зміни в Кабміні відкладалися щонайменше тричі протягом останнього місяця. Деталі про причини цих змін і нову конфігурацію уряду читайте в матеріалі Forbes Ukraine.