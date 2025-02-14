«Винницабытхим» включили в перечень объектов крупной приватизации

Правительство включило в перечень объектов крупной приватизации государственной собственности частное акционерное общество «Винницабытхим», производящее товары под торговыми марками «Ушастый нянь», «Сарма», «Лотос». Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук 14 февраля. Аукцион может пройти в мае.

Ключевые факты

Доля в размере 100% акций уставного капитала «Винницабытхим» была взыскана в доход государства решением Высшего антикоррупционного суда, ранее производитель продукции «Ушастый нянь» принадлежал акционерному обществу «Невская косметика» (РФ).

По данным народного депутата Алексея Гончаренко, предприятие будет выставлено на аукцион ориентировочно в мае 2025 года.

Прогнозируемая цена составит не менее 288,4 млн грн, вырученные средства пополнят государственный бюджет.

Контекст

ЧАО «Винницабытхим» ранее принадлежало российской компании «Невская косметика» бизнесмена из РФ Владимира Плесовских. Там производили детскую косметику и бытовую химию «Ушастый нянь», гели и порошки Sarma, бытовую химию «Мистер Чистер», зубную пасту «Новый Жемчуг».

В июле 2022 года активы ЧАО «Винницабытхим» арестовали и передали в управление АРМА. В частности, под арест попали земельные участки и торговые марки, владельцем которых была «Невская косметика»: «Ушастый нянь», «Лотос», «Ворсинка», «Мистер Чистер», ВПХ, «Макс», Index, NC, NevskayaNCCosmetika, средства на счетах.

АРМА избрало управляющим активов ООО «Крайтекс-Сервис», принадлежащее Руслану Шостаку и Валерию Киптику. Это решение обжаловали, но избранная компания отстояла свое право управляющего. В июле 2023 года «Крайтекс-Сервис» возобновило производство на «Винницабытхим» линейки чистящих средств.

В июне 2024-го Министерство юстиции Украины инициировало передачу «Винницабытхим» в собственность государства.

В конце июля 2024 года Высший антикоррупционный суд разрешил национализировать производителя продукции «Ушастый нянь».

Специалисты Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) уже готовят к приватизации «Винницабытхим», рассказала и.о. главы Фонда госимущества Иванна Смачило в интервью Forbes Ukraine.