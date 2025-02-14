Виробника продукції «Ушастий нянь» включили до переліку обʼєктів великої приватизації

Уряд включив до переліку обʼєктів великої приватизації державної власності приватне акціонерне товариство «Вінницяпобутхім», що виготовляє товари під торговельними марками «Ушастый нянь», «Сарма», «Лотос». Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук 14 лютого. Аукціон може відбутися у травні.

Ключові факти

Частку в розмірі 100% акцій статутного капіталу «Вінницяпобутхім» було стягнуто в дохід держави рішенням Вищого антикорупційного суду, раніше виробник продукції «Ушастый нянь» належав акціонерному товариству «Невская косметика» (РФ).

За даними народного депутата Олексія Гончаренка, підприємство буде виставлене на аукціон орієнтовно в травні 2025 року.

Прогнозована ціна становитиме не менше 288,4 млн грн, виручені кошти поповнять державний бюджет.

Контекст

ПрАТ «Вінницяпобутхім» раніше належало російській компанії «Невская косметика» бізнесмена з РФ Володимира Плесовських. Там виготовляли дитячу косметику та побутову хімію «Ушастый нянь», гелі та порошки Sarma, побутову хімію «Мистер Чистер», зубну пасту «Новый Жемчуг».

У липні 2022 року активи ПрАТ «Вінницяпобутхім» арештували та передали в управління АРМА. Зокрема, під арешт потрапили земельні ділянки і торговельні марки, власником яких була «Невская косметика»: «Ушастый нянь», «Лотос», «Ворсинка», «Мистер Чистер», ВПХ, «Макс», Index, NC, NevskayaNCCosmetika, кошти на рахунках.

АРМА обрало управителем активів TOB «Крайтекс-Сервіс», яке належить Руслану Шостаку і Валерію Кіптику. Це рішення оскаржували, але обрана компанія відстояла своє право управителя. У липні 2023 року «Крайтекс-Сервіс» відновило виробництво на «Вінницяпобутхім» лінійки засобів для чищення.

У червні 2024-го Міністерство юстиції України ініціювало передачу «Вінницяпобутхім» у власність держави.

Наприкінці липня 2024 року Вищий антикорупційний суд дозволив націоналізувати виробника продукції «Ушастый нянь».

Фахівці Фонду державного майна України (ФДМУ) вже готують до приватизації «Вінницяпобутхім», розповіла в.о. голови Фонду держмайна Іванна Смачило в інтерв’ю Forbes Ukraine.