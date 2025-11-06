Волгоградский нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий российской компании «Лукойл», остановил работу 6 ноября в результате атаки украинских беспилотников. Об этом пишет Reuters со ссылкой на три источника в российской нефтеперерабатывающей отрасли.

Подробности

Удар повредил первичную установку АВТ-5 мощностью 9110 метрических тонн в сутки (20% общей мощности завода) и установку гидрокрекинга на 11 000 тонн в сутки. Компания «Лукойл» ситуацию не комментировала.

«Завод остановлен. Горела АВТ-5, есть повреждения на гидрокрекинге», – отметил один из собеседников.

В 2024 году Волгоградский НПЗ переработал 13,7 млн тонн нефти, что составляет 5,1% от общего объема переработки в России. Это, по меньшей мере, третья атака беспилотников на завод за последние три месяца – предыдущие произошли 14 и 19 августа.

Контекст

Летом Украина возобновила удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Пик активности пришелся на август: беспилотники поразили 14 НПЗ с суммарной мощностью 84,7 млн тонн в год, что составляет около трети всех перерабатывающих мощностей России.

В сентябре атаки продолжались, причем цели стали мощнее: за месяц повреждено еще 14 заводов с общей мощностью около 121,6 млн тонн в год.

Подробнее об пораженных объектах и ​​последствиях – в материале Forbes.