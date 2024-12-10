«Вугледар» і «Скадовськ». У «Дії» з’явилися нові військові облігації

У застосунку «Дія» доступні нові військові облігації – «Вугледар» із прибутковістю з датою виплати 29 квітня 2026 року і «Скадовськ» з виплатою 7 квітня 2027 року. Про це 10 грудня повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

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Як придбати облігації в «Дії»:

Увійдіть у «Дію».

На головному екрані натисніть на розділ «Військові облігації».

Виберіть облігацію (наприклад, «Вугледар» або «Скадовськ»), партнера та кількість.

Підпишіть й оплатіть.

Протягом трьох днів облігація з’явиться у застосунку.

Контекст

З початком великої війни уряд України ухвалив рішення про випуск військових облігацій. На відміну від звичайних ОВДП, кошти від їх продажу спрямовуються на підтримку Сил оборони та економіки України саме під час воєнного стану.

За 1000 днів з початку повномасштабного вторгнення попит на облігації внутрішньої державної позики серед українців зріс майже втричі – з 25,5 млрд грн до 72,61 млрд грн, за даними Мінфіну.

ОВДП стали важливим джерелом фінансування державного бюджету, поступаючись лише міжнародній фінансовій підтримці. Загалом за цей час через випуск держоблігацій держава залучила 1,36 трлн грн ($36,8 млрд).

Серед українських інвесторів найбільш популярні короткострокові облігації з терміном погашення до одного року. Багато громадян починають із невеликих сум і часто реінвестують після отримання першої виплати. Зокрема, банки та інвестиційні компанії вже впровадили мобільні додатки для спрощення процесу купівлі облігацій, а Національний банк України схвалив додаткові заходи для підтримки інвестицій у державний борг.