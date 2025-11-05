Forbes Digital підписка
За рождение ребенка государство будет выплачивать 50 000 грн. Верховная Рада приняла закон

Верховная Рада приняла во втором чтении и целом законопроект №13532 о помощи семьям с детьми. Соответствующий законопроект поддержали 294 депутата 5 ноября, сообщается на сайте парламента.

  • С 1 января 2026 года вводятся новые виды денежной помощи, а размер выплат будет ежегодно определяться законом о Государственном бюджете.
  • С 2026-го единовременная выплата при рождении ребенка возрастет до 50 000 грн.
  • Предусматривается введение пособия по уходу до одного года в размере 7000 грн в месяц, в том числе рожденным в 2025 году.
  • 7000 грн в месяц будут выплачиваться по беременности и родам для женщин, которые не застрахованы в системе общеобязательного государственного социального страхования.
  • «Пакет малыша» родители смогут получить в двух формах – в натуральном виде или денежной компенсацией – чуть более 7500 грн. Помощь можно оформить, начиная с 36-й недели беременности, но не позже, чем через три месяца после рождения ребенка.
  • Если родилось двое и более детей, помощь предоставляется на каждого ребенка в отдельности.
  • Выплата по уходу за ребенком до одного года составит 7000 грн в месяц и будет увеличиваться на 50% при рождении ребенка с инвалидностью.
  • Программа «єЯсла» предусматривает компенсацию до 8000 грн в месяц для родителей, которые после достижения ребенком одного года вернулись к работе на полный день. Выплата будет продолжаться до трехлетнего возраста ребенка и будет выше для детей с инвалидностью.
  • Выплата «єСадок» (до 8000 грн в месяц) будет предоставляться семьям с детьми от трех до шести лет (до семи – для детей с особыми потребностями) при условии, что один из родителей или опекун работает полный день. Денежная выплата по уходу за ребенком будет предоставляться на средства местного бюджета для обеспечения ухода за ребенком в случае отсутствия свободного места в коммунальных учреждениях дошкольного образования с 2028 года.
  • Каждый первоклассник получит «Пакет школьника» – 5000 грн на приобретение школьных принадлежностей, книг, детской одежды и обуви.

Контекст

В 2024 году в Украине родилось 176 700 детей, еще десять лет назад этот показатель был почти втрое выше. Сейчас помощь при рождении ребенка в Украине составляет 41 280 грн, из которых единовременно выплачиваются 10 320 грн, а остальная сумма – по 860 грн в течение 36 месяцев.

Кабинет Министров 14 июля одобрил законопроект Минсоцполитики, предлагающий комплексный подход к поддержке семей с детьми.

