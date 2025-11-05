Верховна Рада ухвалила в другому читанні та цілому законопроєкт № 13532 про допомогу сімʼям з дітьми. Відповідний законопроєкт підтримали 294 депутати 5 листопада, повідомляється на сайті парламенту.

Деталі

З 1 січня 2026 року запроваджуються нові види грошової допомоги, а розмір виплат щорічно визначатиметься законом про Державний бюджет.

З 2026-го одноразова виплата при народженні дитини зросте до 50 000 грн.

Передбачається запровадження допомоги для догляду до одного року в розмірі 7000 грн на місяць, у тому числі й народженим у 2025 році.

7000 грн на місяць виплачуватимуть у зв’язку з вагітністю та пологами для жінок, які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування.

в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування. «Пакунок малюка» батьки зможуть отримати у двох формах – у натуральному вигляді або грошовою компенсацією – трохи більш ніж 7500 грн. Допомогу можна оформити, починаючи з 36-го тижня вагітності, але не пізніше, ніж через три місяці після народження дитини.

Якщо народилося двоє і більше дітей, допомога надається на кожну дитину окремо.

Виплата для догляду за дитиною до одного року становитиме 7000 грн на місяць і збільшуватиметься на 50% у разі народження дитини з інвалідністю.

Програма «єЯсла» передбачає компенсацію до 8000 грн на місяць для батьків, які після досягнення дитиною одного року повернулися до роботи на повний день. Виплата триватиме до трирічного віку дитини та буде вищою для дітей з інвалідністю.

Виплата «єСадок» (до 8000 грн на місяць) надаватиметься сім’ям із дітьми від трьох до шести років (до семи – для дітей з особливими потребами) за умови, що один із батьків або опікун працює повний день. Грошова виплата по догляду за дитиною надаватиметься коштом місцевого бюджету для забезпечення догляду за дитиною у разі відсутності вільного місця у комунальних закладах дошкільної освіти з 2028-го.

Кожен першокласник отримає «Пакунок школяра» – 5000 грн на придбання шкільного приладдя, книжок, дитячого одягу та взуття.

Контекст

У 2024 році в Україні народилося 176 700 дітей, ще десять років тому цей показник був майже втричі вищим. Зараз допомога при народженні дитини в Україні становить 41 280 грн, з яких одноразово виплачуються 10 320 грн, а решта суми – по 860 грн протягом 36 місяців.

Кабінет Міністрів 14 липня схвалив законопроєкт Мінсоцполітики, що пропонує комплексний підхід до підтримки родин із дітьми.