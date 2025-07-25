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Зеленский анонсировал контракт на $10–30 млрд о поставках украинских дронов в США

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Украина ведет переговоры с США о заключении крупного контракта на поставку боевых беспилотников. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский 24 июля, пишет «Интерфакс-Украина».

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Подробности

  • По его словам, предварительные договоренности с американской стороной о закупке украинских дронов уже достигнуты. Зеленский поручил секретарю СНБО Рустему Умерову, премьер-министру Денису Шмыгалю и советнику Александру Камышину подготовить контракт на сумму от $10 до 30 млрд.
  • Кроме того, Украина расширяет производство беспилотников за границей. В частности, с Данией подписано соглашение о совместном изготовлении дальнобойных дронов на ее территории.
  • Часть этих беспилотников будет поставляться Украине во время войны, а по ее завершении они будут использованы для нужд армии Дании. Аналогичные проекты также оговариваются с Норвегией и Германией.

Контекст

16 июля президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина и США ведут переговоры о возможном масштабном соглашении о закупке Соединенными Штатами боевых дронов, протестированных в Украине.

По его словам, в ходе недавних переговоров с Дональдом Трампом обсуждалось соглашение, предусматривающее обмен опытом в сфере авиационных технологий. Украина готова поделиться знаниями, полученными за три года войны с Россией. Зеленский отметил, что это соглашение может значительно усилить армию США и национальную безопасность, поскольку, по оценкам экспертов, американские технологии беспилотников уступают российским и китайским, а американские военные имеют ограниченный опыт в использовании и противодействии современным БПЛА, разработанным конкурентами.

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