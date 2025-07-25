Україна веде переговори зі США щодо укладення великого контракту на постачання бойових безпілотників. Про це повідомив президент Володимир Зеленський 24 липня, пише «Інтерфакс-Україна» .

Деталі

За його словами, попередні домовленості з американською стороною про закупівлю українських дронів уже досягнуті. Зеленський доручив секретарю РНБО Рустему Умєрову, прем’єр-міністру Денису Шмигалю та раднику Олександру Камишіну підготувати контракт на суму від $10 до 30 млрд.

Крім того, Україна розширює виробництво безпілотників за кордоном. Зокрема, з Данією підписано угоду про спільне виготовлення далекобійних дронів на її території.

Частина цих безпілотників постачатиметься Україні під час війни, а після її завершення вони будуть використані для потреб армії Данії. Аналогічні проєкти також обговорюються з Норвегією та Німеччиною.

Контекст

16 липня президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна та США ведуть переговори щодо можливої масштабної угоди про закупівлю Сполученими Штатами бойових дронів, протестованих в Україні.

За його словами, під час нещодавніх переговорів із Дональдом Трампом обговорювалася угода, яка передбачає обмін досвідом у сфері авіаційних технологій. Україна готова поділитися знаннями, отриманими за три роки війни з Росією. Зеленський зазначив, що ця угода може значно посилити армію США та їхню національну безпеку, оскільки, за оцінками експертів, американські технології безпілотників поступаються російським і китайським, а американські військові мають обмежений досвід у використанні та протидії сучасним БПЛА, розробленим конкурентами.