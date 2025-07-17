Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский обсуждают возможность заключения масштабного соглашения, согласно которому США будут закупать боевые дроны , протестированные в Украине, в обмен на приобретение Киевом американского вооружения. Об этом Зеленский сообщил в интервью New York Post .

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Он рассказал, что во время последних переговоров с Трампом речь шла о соглашении, предусматривающем обмен опытом в сфере авиационных технологий. Украина готова поделиться знаниями, полученными за три года войны с Россией.

Это соглашение может кардинально укрепить армию США и национальную безопасность Соединенных Штатов, поскольку, по оценкам экспертов, американские технологии беспилотников отстают от российских и китайских, а американские военные недостаточно подготовлены к использованию или противодействию современным БПЛА, которые разрабатывают их конкуренты.

«Эти технологии нужны американскому народу, они должны быть в вашем арсенале. Я считаю, что это действительно выгодное соглашение для обеих сторон», – подчеркнул Зеленский.

Контекст

14 июля президент США Дональд Трамп сообщил о подписании соглашения между США и НАТО о поставках оружия Украине, финансированного европейскими странами. По его словам, США не будут брать на себя расходы, а лишь производить вооружение, в частности системы противовоздушной обороны Patriot, которые разрешено передавать Украине.

«Мы создаем лучшее в мире оружие, ракеты и технику, и наши европейские партнеры признают это. Сегодня мы заключили соглашение, детали которого представит Марк, но ключевое – мы обеспечиваем оружие, а они его оплачивают», – заявил Трамп, комментируя договоренность с европейскими членами НАТО.

Он также отметил, что некоторые страны Альянса могут закупать американское вооружение для собственных нужд, передавая Украине оружие из своих арсеналов. В частности, Трамп выделил Германию в качестве примера такой страны.

Кроме того, президент США подчеркнул, что страны, владеющие системами Patriot, могут передать их Украине, получив новые комплексы от США. По его словам, одна из стран с 17 системами Patriot готова отправить значительную их часть Украине.

«Есть страна с 17 комплексами Patriot, и вскоре значительное их количество появится на поле боя. Это можно сделать быстро», – отметил Трамп.