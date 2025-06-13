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Зеленский подписал законы об освобождении от таможенных платежей оптоволокна для дронов

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes

1 хв читання

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы, способствующие развитию оборонной промышленности, сообщила пресс-служба Верховной Рады. В частности, предусмотрено освобождение от таможенных платежей на оптоволокно для дронов, что позволит обеспечить благоприятные условия для производства беспилотных систем.

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Ключевые факты

  • Президент подписал закон №4473-IX, который вносит изменения в Таможенный кодекс и освобождает от налогообложения ввозной пошлиной товары, ввозимые на территорию Украины для нужд безопасности и обороны.
  • Зеленский также подписал закон №4474-IX, который вносит изменения в Налоговый кодекс и освобождает от налогообложения налогом на добавленную стоимость операции по ввозу на таможенную территорию Украины товаров для нужд безопасности и обороны.

Контекст

Украинские производители дронов пытаются догнать россиян в производстве дронов на оптоволокне. Их главное преимущество – устойчивость к РЭБ. FPV-дроны, управляемые оптоволокном, в Украине разрабатывают 25 команд различного уровня, сообщили ранее по запросу Forbes Ukraine в пресс-службе кластера оборонных технологий Brave1.

В декабре 2024-го «Птицы Мадяра» впервые публично показали использование против врага FPV-дрона на оптоволокне. В то же время россияне начали использовать их еще во время начавшейся в августе курской операции, говорит Мстислав Баник (Скай), командир отделения ударных беспилотников 92-й ОШБр.

«Это один из немногих случаев, когда россияне первыми начали применять технологию, а мы уже научились у них», – говорит владелец одного из крупнейших производителей FPV-дронов Vyriy Алексей Бабенко.

Как изменить ситуацию и станет ли эта технология геймчейнджером – в материале Forbes Ukraine.

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