Президент України Володимир Зеленський підписав закони, що сприяють розвитку оборонної промисловості, повідомила пресслужба Верховної Ради. Зокрема, передбачено звільнення від митних платежів на оптоволокно для дронів, що дозволить забезпечити сприятливі умови для виробництва безпілотних систем.

Ключові факти

Президент підписав закон №4473-IX вносить зміни до Митного кодексу та звільняє від оподаткування ввізним митом товарів, що ввозяться на територію України для потреб безпеки і оборони.

Зеленський також підписав закон №4474-IX вносить зміни до Податкового кодексу та звільняє від оподаткування податком на додану вартість операції з ввезення на митну територію України товарів для потреб безпеки і оборони.

Контекст

Українські виробники дронів намагаються наздогнати росіян у виробництві дронів на оптоволокні. Їхня головна перевага – стійкість до РЕБ. FPV-дрони, що керуються оптоволокном, в Україні розробляють 25 команд різного рівня, повідомили раніше на запит Forbes Ukraine у пресслужбі кластера оборонних технологій Brave1.

У грудні 2024-го «Птахи Мадяра» вперше публічно показали використання проти ворога FPV-дрона на оптоволокні. Натомість росіяни почали використовувати їх ще під час курської операції, що почалася у серпні, каже Мстислав Банік (Скай), командир відділення ударних безпілотників 92-ї ОШБр.

«Це один з небагатьох випадків, коли росіяни першими почали застосовувати технологію, а ми вже навчилися у них», – каже власник одного з найбільших виробників FPV-дронів Vyriy Олексій Бабенко.

Як змінити ситуацію і чи стане ця технологія геймчейнджером – у матеріалі Forbes Ukraine.