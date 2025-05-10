Зеленський і європейські лідери провели телефонну розмову з Трампом

Президент України Володимир Зеленський разом із європейськими лідерами, які відвідали Київ (президент Франції Еммануель Макрон, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц), після зустрічі «Коаліції рішучих» провели телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Деталі

За його словами, розмова була «продуктивною», а ключовою темою стали зусилля для досягнення миру. Сибіга зазначив, що Україна та її союзники готові до повного безумовного припинення вогню на суходолі, у повітрі та на морі щонайменше на 30 днів, починаючи з понеділка, 12 травня.

«У разі згоди Росії та за умови ефективного моніторингу, тривале припинення вогню та заходи для зміцнення довіри можуть відкрити шлях до мирних переговорів», – наголосив Сибіга.

Контекст

США ведуть перемовини з Росією та Україною щодо припинення війни, але повного перемир’я поки немає. Україна погодилася не атакувати в Чорному морі та російську енергетику протягом 30-денного перемир’я. Росія лише пообіцяла не бити по українських енергооб’єктах і виконувати угоди щодо Чорного моря за умови зняття санкцій.

Дональд Трамп погрожував новими санкціями проти Росії, якщо не буде припинення вогню, але заходів не вжив. Останнім часом риторика США посилилася. 9 травня Трамп закликав до 30-денного перемир’я, попередивши: «Якщо його порушать, США та партнери посилять санкції».

10 травня канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що санкції проти Росії посилять, якщо 30-денне перемир’я відхилять. ЄС, Британія та США готові збільшити тиск, якщо Путін відмовиться від переговорів. «Тоді санкції значно посиляться, а Україна отримає подальшу підтримку», – зазначив Мерц.