Зеленський поїде до Туреччини на можливі переговори, навіть без згоди Росії на перемир’я з 12 травня – Axios

Президент України Володимир Зеленський вирушить до Туреччини на переговори з Росією, які президент РФ Володимир Путін запропонував провести 15 травня, навіть якщо Росія не погодиться на припинення вогню з 12 травня. Про це 11 травня повідомило видання Axios із посиланням на українського посадовця.

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«Український посадовець зазначив, що Зеленський буде в Туреччині у четвер, незалежно від того, чи Росія погодиться на перемир’я у понеділок», – йдеться у матеріалі.

Axios наголошує, що це може стати першою зустріччю Зеленського з Путіним від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

Контекст

10 травня лідери чотирьох країн «коаліції рішучих» під час зустрічі у Києві та після телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом запропонували Росії розпочати 30-денне перемир’я в Україні з 12 травня.

У ніч на 11 травня президент РФ Володимир Путін запропонував Україні відновити прямі переговори «без попередніх умов» 15 травня у Стамбулі, не згадуючи пропозицію «коаліції рішучих» щодо припинення вогню з 12 травня.

Дональд Трамп закликав Україну погодитися на переговори в Туреччині, але висловив сумніви щодо можливості угоди з Путіним, який, за його словами, «зайнятий святкуванням перемоги у Другій світовій війні».

Спеціальний представник президента США з питань України Кіт Келлог, коментуючи ініціативу Путіна, наголосив, що переговори можливі лише після безумовного 30-денного припинення вогню.

Володимир Зеленський та керівник Офісу президента Андрій Єрмак раніше заявляли, що переговори з РФ мають розпочатися після 30-денного перемир’я. Пізніше Зеленський підтвердив, що 15 травня особисто буде в Туреччині для зустрічі з Путіним, але підкреслив, що Україна очікує припинення вогню з 12 травня.