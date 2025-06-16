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Десятка топ-инфлюэнсеров заработала $392 млн и привлекла 1,5 млрд подписчиков. Кто диктует правила в индустрии контента в 2025 году? Рейтинг Forbes

Forbes USA
Forbes

5 хв читання

MrBeast Чарлі Д’Амеліо Хабі Лейм /коллаж Анастасия Решетник

MrBeast, Чарли Д’Амелио, Хаби Лейм вошли в десятку креаторов-инфлюэнсеров благодаря своим проектам на YouTube, TikTok и партнерствам с крупными брендами. Фото коллаж Анастасия Решетник

Контентмейкеры превратили соцсети в мультиформатные империи. В 2025 году десятка инфлюэнсеров заработала $392 млн и привлекли вместе 1,5 млрд подписчиков. Forbes USA представляет рейтинг самых богатых создателей года – от MrBeast и Дар Манна до Алекс Купер и Чарли Д'Амелио

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В 2025 году создатели контента продолжают переписывать правила игры для медиа и индустрии развлечений. Реалити-шоу MrBeast побило рекорды просмотров на Amazon. Алекс Купер, Мэтт Райф и Джейк Шейн собирают аншлаги в театрах с живыми выступлениями. Звезда TikTok Эддисон Рэй выпустила успешный поп-альбом.

Комики Адам W и Ханна Стокинг привлекли больше подписчиков, чем шоу SNL. Тем временем Дар Манн, Рэтт и Линк и Алан Чикин Чоу уже руководят собственными продакшн-студиями.

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