Контентмейкеры превратили соцсети в мультиформатные империи. В 2025 году десятка инфлюэнсеров заработала $392 млн и привлекли вместе 1,5 млрд подписчиков. Forbes USA представляет рейтинг самых богатых создателей года – от MrBeast и Дар Манна до Алекс Купер и Чарли Д'Амелио

В 2025 году создатели контента продолжают переписывать правила игры для медиа и индустрии развлечений. Реалити-шоу MrBeast побило рекорды просмотров на Amazon. Алекс Купер, Мэтт Райф и Джейк Шейн собирают аншлаги в театрах с живыми выступлениями. Звезда TikTok Эддисон Рэй выпустила успешный поп-альбом.

Комики Адам W и Ханна Стокинг привлекли больше подписчиков, чем шоу SNL. Тем временем Дар Манн, Рэтт и Линк и Алан Чикин Чоу уже руководят собственными продакшн-студиями.