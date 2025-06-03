Встреча делегаций Украины и России снова не принесла ожидаемого прорыва на пути к миру. Вместо того, чтобы согласиться на 30-дневное перемирие, Россия передала Киеву меморандум , отражающий ее позицию по «всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса». Forbes Ukraine собрал выводы по переговорам от WSJ , The Guardian , FT и NYT .

В понедельник, 2 июня, Украина и Россия провели второй раунд прямых мирных переговоров, длившихся менее 90 минут. Украинскую делегацию возглавлял министр обороны Рустем Умеров, российскую – советник президента РФ Владимир Мединский.

В ходе переговоров не удалось достичь согласия по временному перемирию. Российская сторона передала свои письменные предложения, которые предусматривают два варианта его развития, передает The Guardian информацию от российского государственного агентства РИА. Один из них предполагает полный вывод украинских войск из четырех регионов. Второй вариант РИА описывает только как пакет, содержащий ряд неуточненных условий.

Среди этих условий NYT называет признание Украиной территориальных достижений России, сокращение украинской армии, предоставление русскому языку статуса официального в Украине и формальное обязательство соблюдать нейтралитет, исключающий вступление в НАТО.

В отдельном разделе предложения говорится, что Россия согласится на прекращение огня только в случае вывода украинских войск из четырех регионов, которые она считает своими, или если Украина отменит мобилизацию, поставки вооружения из-за границы и прекратит акты диверсий против России.

Во время брифинга после переговоров Владимир Мединский заявил, что переданный украинской делегации меморандум содержит предложенные «шаги к полному прекращению огня». Россия также предложила кратковременные перемирия на два-три дня на отдельных участках фронта, чтобы командиры могли собрать тела своих погибших солдат, передает его слова The Guardian.

Мединский не уточнил, где Россия предлагает такие локальные паузы.

Встреча делегаций Украины и России на переговорах в Стамбуле 2 июня 2025 года. Фото Getty Images

(Не) мирные условия России

Российский меморандум «скорее выглядит как набор ультиматумов, а не серьезные предложения», отреагировал президент Украины Владимир Зеленский на результат встречи в Стамбуле. Он подтвердил, что Россия предложила ограниченное прекращение огня на два-три дня на отдельных участках линии фронта, чтобы унести тела погибших солдат. Но Зеленский отверг эту идею как инсценировку, направленную на то, чтобы показать президенту США Дональду Трампу якобы готовность Путина к миру, добавляет FT. Президент Украины назвал это попыткой смягчить санкции против России, а не реальным шагом к прекращению войны.

Ожидалось, что во время второго раунда переговоров Россия и Украина будут обсуждать свои условия мирного соглашения или по меньшей мере прекращение огня. Но если украинская сторона заранее передала России свои предложения, Москва ответила своим меморандумом только во время встречи 2 июня, пишет NYT. Украинская делегация заявила, что ей нужна неделя на изучение российского документа, отсрочивающего дальнейшие обсуждения.

«Мы не могли оперативно отреагировать на российские предложения», – сказал NYT заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица после переговоров.

Российская переговорная делегация во время переговоров в Стамбуле, 2 июня 2025 года. Фото Getty Images

Минимальный прогресс – гуманитарный обмен

Единственным конкретным результатом переговоров в понедельник стала договоренность об обмене всеми тяжелобольными и ранеными военнопленными, а также теми, кому еще не исполнилось 25 лет, комментирует NYT. Позже Зеленский сообщил журналистам, что каждая сторона вернет по 1000 пленных. Обе стороны также объявили о взаимном согласии на обмен телами 6000 погибших военнослужащих.

Украина также передала российской делегации список похищенных Россией детей, сообщил в Telegram руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Мединский заявил, что Россия изучит представленный Киевом список. В то же время политик настаивает, что «ни один ребенок не был похищен», а многие украинские дети были «спасены из зоны боевых действий». Советник президента России также обвинил Украину в преувеличении количества депортированных и в «спектакле для сентиментальных европейцев». По его словам, переданный список содержит 339 имен.

С начала полномасштабного вторжения России в 2022 году из Украины в Россию и Беларусь были вывезены десятки тысяч детей, по данным Гуманитарной исследовательской лаборатории Йельской школы общественного здоровья.

Во время первого раунда переговоров в Турции 16 мая украинская и российская делегации договорились об обмене военнопленными в формате 1000 на 1000 человек. 25 мая в Украину вернулись 303 украинских защитника. Фото пресс-служба Владимира Зеленского

Реакция США и роль Трампа

Перспективы мира остаются далекими, невзирая на месяцы громких усилий президента США Дональда Трампа, который все больше разочаровывается в процессе переговоров из-за отсутствия прогресса, комментирует WSJ. Россия до сих пор отвергает предложенное США 30-дневное прекращение огня и выдвигает максималистские требования для завершения вторжения, которое длится уже четвертый год. Несмотря на угрозы введения новых санкций против России, Трамп пока не сделал этого шага.

Обещание Трампа «отойти от войны» нереалистично, считают аналитики. «Это только затянет боевые действия, – заявил WSJ Уильям Тейлор, бывший посол США в Украине при администрациях Джорджа Буша и первого президентского срока Трампа. – Это было бы признанием провала».

Путин, по всей видимости, до сих пор рассчитывает на то, что Трамп не захочет поддерживать Владимира Зеленского и скорее дистанцируется от конфликта, чем введет обещанные санкции против российского нефтяного экспорта или возобновит масштабные поставки американского оружия Украине, добавляет WSJ.

Позиция Зеленского еще сложнее из-за напряженных отношений с Трампом, которые обострились после встречи в Овальном кабинете в феврале и привели к временному прекращению предоставления разведданных и военной помощи со стороны США. Несмотря на это, Зеленский пытается демонстрировать готовность к перемирию, отвергая драконовские требования Путина, отмечает WSJ.