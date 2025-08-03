Кто для вас отличный ученик Сунь-дзи? Для меня первая тройка такова. Александр Македонский (356–323 до н.э.). Мог бы написать главу в книге Сунь-цзи о тактической гибкости. Чингисхан (1162-1227) – мастер информационной и психологической войны. И корейский адмирал Ли Сунсин (1545-1598) – мастер стопроцентной подготовки и непреодолимости: 23 победы в 23 морских боях (примерно как Александр Усик).

Но ученики Сунь-цзи – не только исторические чемпионы. Кто-либо может использовать и приложить энигматическое суньцзинское знание. Вспомним слова Брюса Ли: «Успешный воин – обычный человек, действующий лазерным фокусом».