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Овладеть «математикой Сунь-цзи». Как расшифровывать учение китайского стратега и использовать в пользу украинской армии? Четыре шага от Адриана Сливоцкого

Адриан Сливоцкий
Адриан Сливоцкий
Контрибьютор Forbes

3 хв читання

Адріан Сливоцький про вчення Сунь-дзи /из личного архива

Чтобы развить этот репертуар средств в полной мере, необходимо малое войско компетентных, искусных учеников Сунь-цзи, нужна наибольшая плотность тех, кто вышколен в искусстве асимметричного мышления-действия. Фото из личного архива

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Бизнес-мыслитель Адриан Сливоцкий предлагает пошаговую инструкцию, как использовать учение выдающегося военного стратега Сунь-цзи для победы Украины

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Кто для вас отличный ученик Сунь-дзи? Для меня первая тройка такова. Александр Македонский (356–323 до н.э.). Мог бы написать главу в книге Сунь-цзи о тактической гибкости. Чингисхан (1162-1227) – мастер информационной и психологической войны. И корейский адмирал Ли Сунсин (1545-1598) – мастер стопроцентной подготовки и непреодолимости: 23 победы в 23 морских боях (примерно как Александр Усик).

Но ученики Сунь-цзи – не только исторические чемпионы. Кто-либо может использовать и приложить энигматическое суньцзинское знание. Вспомним слова Брюса Ли: «Успешный воин – обычный человек, действующий лазерным фокусом».

Контрибьюторы сотрудничают с Forbes на внештатной основе. Их тексты отражают личную точку зрения. У вас другое мнение? Пишите нашей редакторе Татьяне Павлушенко – [email protected]

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