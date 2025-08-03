Хто для вас відмінний учень Сунь‐дзи? Для мене перша трійка така. Олександр Македонський (356-323 до н.е.). Міг би написати розділ у книзі Сунь‐дзи про тактичну гнучкість. Чингісхан (1162-1227) — майстер інформаційної та психологічної війни. Та корейський адмірал Лі Сунсін (1545-1598) — майстер 100‐відсоткової підготовки та непоборності: 23 перемоги у 23 морських боях (приблизно як Олександр Усик).

Але учні Сунь‐дзи — не лише історичні чемпіони. Будь‐хто може використати і прикласти енігматичне суньдзивське знання. Пригадаймо слова Брюса Лі: «Успішний воїн — пересічна особа, що діє лазерним фокусом».