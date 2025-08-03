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Опанувати «математику Сунь‐дзи». Як розшифровувати вчення китайського стратега і використати їх на користь українського війська? Чотири кроки від Адріана Сливоцького

Адріан Сливоцький
Адріан Сливоцький
Контриб’ютор Forbes

3 хв читання

Адріан Сливоцький про вчення Сунь-дзи /з особистого архіву

Аби розвинути цей репертуар засобів повною мірою, потрібне мале військо компетентних, вправних учнів Сунь‐дзи, потрібна найбільша щільність тих, хто вишколений у мистецтві асиметричного мислення‐дії. Фото з особистого архіву

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Бізнес-мислитель Адріан Сливоцький пропонує покрокову інструкцію, як використовувати вчення видатного військового стратега Сунь-дзи для перемоги України

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Хто для вас відмінний учень Сунь‐дзи? Для мене перша трійка така. Олександр Македонський (356-323 до н.е.). Міг би написати розділ у книзі Сунь‐дзи про тактичну гнучкість. Чингісхан (1162-1227) — майстер інформаційної та психологічної війни. Та корейський адмірал Лі Сунсін (1545-1598) — майстер 100‐відсоткової підготовки та непоборності: 23 перемоги у 23 морських боях (приблизно як Олександр Усик).

Але учні Сунь‐дзи — не лише історичні чемпіони. Будь‐хто може використати і прикласти енігматичне суньдзивське знання. Пригадаймо слова Брюса Лі: «Успішний воїн — пересічна особа, що діє лазерним фокусом».

Контриб'ютори співпрацюють із Forbes на позаштатній основі. Їхні тексти відображають особисту точку зору. У вас інша думка? Пишіть нашій редакторці Тетяні Павлушенко – [email protected]

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