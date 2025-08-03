Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
05:02 хвилин
Бізнес-мислитель Адріан Сливоцький пропонує покрокову інструкцію, як використовувати вчення видатного військового стратега Сунь-дзи для перемоги України
Купуйте річну передплату на 6 журналів Forbes Ukraine зі змістовними матеріалами, рейтингами та аналітикою від 1 350 грн.
Хто для вас відмінний учень Сунь‐дзи? Для мене перша трійка така. Олександр Македонський (356-323 до н.е.). Міг би написати розділ у книзі Сунь‐дзи про тактичну гнучкість. Чингісхан (1162-1227) — майстер інформаційної та психологічної війни. Та корейський адмірал Лі Сунсін (1545-1598) — майстер 100‐відсоткової підготовки та непоборності: 23 перемоги у 23 морських боях (приблизно як Олександр Усик).
Але учні Сунь‐дзи — не лише історичні чемпіони. Будь‐хто може використати і прикласти енігматичне суньдзивське знання. Пригадаймо слова Брюса Лі: «Успішний воїн — пересічна особа, що діє лазерним фокусом».
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.