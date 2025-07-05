Під час другої світової війни британський журналіст Сефтон Делмер обернув проти нацистської Німеччини її ж зброю – чорну пропаганду. Як Україна і Європа можenm скористатись його досвідом у стримуванні Росії? Розповідає журналіст та письменник Пітер Померанцев

«Я швидше дослідник, ніж журналіст», – представляє себе Пітер Померанцев у бесіді з Forbes Ukraine.

Син дисидентів з Києва, Померанцев, виріс у Британії та збудував кар’єру журналіста, продюсера, письменника. Нині він є старшим науковим співробітником Інституту глобальних відносин Лондонської школи економіки й Університету Джонса Гопкінса. Досліджує медіа, пропаганду та інформаційні війни.

Його остання книга «Як виграти інформаційну війну» присвячена Сефтону Делмеру. Британському журналісту, який у 1941-му очолив Управління політичної війни – машину чорної контрпропаганди проти нацистської Німеччини. Книга є дуже особистою для Померанцева. Делмер був свідком зародження нацистського режиму у 1920-х. А Померанцев – на власні очі бачив зародження путінського режиму, коли працював у Росії в 2000-х роках.

Померанцев часто відвідує Україну та документує воєнні злочини армії РФ в рамках The Reckoning Project. Цього разу він приїхав представити книгу про Делмера, український переклад якої опублікувало видавництво Meridian Czernowitz.

Forbes Ukraine зустрівся з Померанцевим, щоб дізнатись: які уроки Делмера допоможуть Україні перейти в інформаційний наступ на Росію, а демократії – вижити у світопорядку, що руйнується.

Розмова скорочена та відредагована для зрозумілості.