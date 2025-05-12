Дипломатичний пазл війни. Чи стануть переговори України та Росії у Стамбулі проривом у мирному процесі? Реконструкція подій від WSJ

Відновлення переговорів між Росією та Україною відбувається під тиском США та у форматі, який може змінити правила гри. WSJ розібрався, як світ готується до нових переговорів у Стамбулі.

У ніч проти 11 травня президент Росії Володимир Путін запропонував Україні провести прямі перемовини між делегаціями України та РФ, які, за його словами, були перервані у 2022 році, у Стамбулі 15 травня. Він заявив, що готовий розпочати діалог без жодних попередніх умов.

Президент США Дональд Трамп у дописі на Truth Social підтримав цю ініціативу, закликав Україну негайно погодитися на переговори й анонсував «великий тиждень попереду». Ця його заява викликала певні побоювання з боку європейських союзників України щодо послаблення тиску на Росію Америкою, зазначає WSJ.

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Реакція президента України Володимира Зеленського на пропозицію Путіна була швидкою. Він заявив, що особисто чекатиме президента РФ у Стамбулі, і наполягав на тому, що Росія має почати режим тиші вже з понеділка, 12 травня.

Зеленський наголосив, що немає сенсу продовжувати вбивства, і висловив сподівання, що цього разу Путін не шукатиме відмовок, аби не приїхати на переговори, зазначає WSJ.

Раніше Путін відкинув ультиматум Києва та західних союзників щодо 30-денного припинення вогню, натомість закликав до прямих переговорів з Україною, пише WSJ.

Трамп, своєю чергою, погрожував запровадити санкції проти сторони, яка не погодиться на 30-денне перемир’я, і висловлював роздратування через затягування мирних домовленостей.

Президент України Володимир Зеленський разом із європейськими лідерами, які відвідали Київ (президент Франції Емманюель Макрон, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц), після зустрічі «Коаліції рішучих» провели телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Фото пресслужба МЗС

Триденне «перемир’я» замість 30 днів тиші

Позиції України та Росії залишаються кардинально різними: Росія прагне домінувати над Україною, а Київ вимагає припинення повномасштабного вторгнення РФ із гарантіями суверенітету України.

Європейські лідери пригрозили Росії новими санкціями, якщо Москва не погодиться на безумовну 30-денну паузу в бойових діях. Путін же прагне відновити мирний процес, але не відступає від своєї вимоги – усунути «першопричини конфлікту», пише WSJ. Тобто, за кремлівською риторикою, покласти край існуванню України як незалежної держави, уточнює видання.

Адміністрація Трампа підтримує ідею єдиної угоди, яка б завершила бойові дії в Україні, пропонуючи «заморозити» конфлікт уздовж нинішньої лінії фронту і визнати окупацію Росією Криму. Україна ж не буде зобовʼязана визнавати російський контроль над своєю територією, але їй буде заборонено вступати до НАТО.

У неділю, 11 травня, Трамп заявив, що продовжить працювати з обома сторонами, щоб покласти край війні, назвавши це «новим, набагато кращим світом» і «великим днем для Росії та України» у своїй соцмережі Truth Social.

Президент США Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський, Білий дім, Вашингтон, 28 лютого 2025 року. Фото Getty Images

Європа проти переговорів

Володимир Зеленський у неділю, 11 травня, назвав позитивним сигналом те, що росіяни почали розглядати завершення війни, але наголосив, що першим кроком має бути 30-денне припинення вогню. Україна та її союзники вважають заклики Путіна обговорити «першопричини конфлікту» спробою затягнути початок реального перемир’я, пише WSJ.

Президент Франції Емманюель Макрон відкинув пропозицію Путіна про переговори до припинення бойових дій. «Не може бути жодних переговорів, доки говорить зброя», – написав він у соцмережі Х. Він також довів цю позицію до президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, країна якого вже приймала переговори між Україною та Росією у березні 2022-го.

Перший раунд попередніх мирних переговорів розпочався через кілька днів після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року. Російські та українські переговірники спочатку зустрілися в Білорусі, а потім переїхали до Туреччини та продовжували переговори з перервами до квітня. Переговори тривали навіть через Zoom, але зрештою повністю припинилися в червні 2022-го, нагадує WSJ.

Інші лідери Європи також виступають проти проведення переговорів до припинення вогню. Вони наголошують, що розмови про перемирʼя не можуть відбуватися під час бойових дій.

Зеленський підтвердив готовність до переговорів і особисто чекатиме Путіна у Стамбулі. Втім, відповіді від президента Росії щодо його присутності на переговорах поки що не було.