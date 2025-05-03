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«Магазин приносив до $6000 чистого прибутку». На китайському маркетплейсі Taobao 1 млрд активних юзерів на місяць. Як українському бізнесу почати продавати на ньому?

Ірина Безкоровайна
Ірина Безкоровайна
Forbes

5 хв читання

Taobao, продавати на Taobao /Ілюстрація Shutterstock

У 2023-му через Taobao продали товарів на $506 млрд. Фото Ілюстрація Shutterstock

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Китай – один з найбільших споживчих ринків світу, але українські бізнеси не поспішають на нього виходити. Як підприємцю почати продавати на китайському маркетплейсі Taobao, які потрібні інвестиції та як просувати товар?

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