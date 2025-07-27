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Націнка до 100%. Скільки коштує відкрити квітковий магазин та як виділитись серед тисяч конкурентів?

Віталій Голіч
Віталій Голіч
Forbes

3 хв читання

магазин квітів відкрити магазин /Getty Images

Обʼєм ринку квітів у 2024-му сягнув 9,5 млрд грн – зростання на 23% порівняно з попереднім роком Фото Getty Images

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Знайти постачальника й почати продавати квіти можна із вкладеннями до $15 000. Основна складність – знайти конкурентну перевагу та не економити на обладнанні. Що потрібно для старту бізнесу у флористиці? 

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«Можна продати на 10 000–20 000 грн, а можна – на 280 грн», – розповідає про особливості квіткового бізнесу власниця магазину «Four Seasons» Анна Головко. За її словами, це швидше про ремесло, ніж стабільні продажі. Власну справу розпочала в лютому 2023 року – до того 10 років працювала у великому ритейлі квітів. 

Обʼєм ринку квітів у 2024-му сягнув 9,5 млрд грн – зростання на 23% порівняно з попереднім роком, свідчать дані аналітичної компанії Pro-Consulting. Forbes Ukraine звернувся з запитом розповісти про квітковий бізнес до 17 мереж та магазинів — розповісти погодились тільки дві квіткові студії Києва. «Через високу конкуренцію керівництво не готове надати коментар», – відповіли на запит у пресслужбі одного з великих ритейлерів квітів.

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