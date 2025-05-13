Уряд залучить до €35 млн від ЄІБ для кредитування малого й середнього бізнесу

Кабінет міністрів залучить до €35 млн від Європейського інвестиційного банку для кредитування малого й середнього бізнесу через два держбанки «Приватбанк» та «Укрексімбанк», повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 13 травня.
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Ключові факти
- За словами Шмигаля, уряд ухвалив низку рішень щодо доступності кредитування бізнесу. «Доступ до пільгових кредитів для малого й середнього бізнесу – ще один ключовий елемент державної підтримки», – підкреслив він.
- Перше прийняте рішення передбачає надходження до €20 млн від ЄІБ для підтримки середньо- та довгострокових кредитів через державний «Приватбанк».
- Згідно з другим рішенням, планується залучення через ЄІБ до €15 млн на кредитування малого і середнього бізнесу через державний «Укрексімбанк».
- Таким чином підприємці отримають ресурс для розвитку, інвестицій та зростання.
Контекст
Група ЄІБ з початку вторгнення Росії надала Україні підтримку на понад €2,2 млрд. У 2024 році Банк підтримав проєкти, спрямовані на забезпечення енергопостачання України, відновлення критичної інфраструктури та забезпечення безперервного надання основних послуг по всій країні.
У 2024 році Україна та ЄІБ підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо співробітництва у державному та приватному секторах економіки України. У ньому визначено пріоритетні напрями співпраці на найближчі 10 років.
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