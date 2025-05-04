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2 мільярди гривень на секонд-хенді. В Україні сотні мереж, які продають вживаний одяг. Скільки вони заробляють на цьому бізнесі?

Віталій Голіч
Віталій Голіч
Forbes

4 хв читання

Як відкрити секонд хенд humana київ секонд хенд оптом /колаж Анастасія Савеленко для Forbes Ukraine

У 2024 році імпорт вживаного вбрання в Україну склав $181,9 млн, за даними Держмитниці і Держстату Фото колаж Анастасія Савеленко для Forbes Ukraine

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Секонд-хенд може бути прибутковим, якщо є кілька магазинів та націнка на кожну річ. Виклик – обмежені канали маркетингу та зниження популярності цього формату. Чи вигідно будувати в Україні бізнес на вживаному одязі?

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