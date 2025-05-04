2 мільярди гривень на секонд-хенді. В Україні сотні мереж, які продають вживаний одяг. Скільки вони заробляють на цьому бізнесі?

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Секонд-хенд може бути прибутковим, якщо є кілька магазинів та націнка на кожну річ. Виклик – обмежені канали маркетингу та зниження популярності цього формату. Чи вигідно будувати в Україні бізнес на вживаному одязі?
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