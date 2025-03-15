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Від $100 000 інвестицій. Багатопрофільний СТО може приносити 1 млн грн на місяць, виклик — знайти працівників. Чи вигідно відкривати свій автосервіс

Віталій Голіч
Віталій Голіч
Forbes

5 хв читання

скільки коштує відкрити СТО, СТО Київ, СТО Львів, авто центр Bosch Service /Getty Images

Станом на березень 2025 року в Україні близько 10 000 станцій автосервісу. Фото Getty Images

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На власному автосервісі можна заробляти до $4000 на місяць, залежно від кількості місць під авто та їхньої завантаженості. Найбільша проблема – дефіцит кваліфікованих майстрів. Скільки коштує відкриття власного СТО та чи вигідний цей бізнес у 2025 році?

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Станом на березень 2025 року в Україні близько 10 000 станцій автосервісу – на 16-25% менше, ніж у 2019-му, за підрахунками консалтингової компанії Pro Consulting. У більшості областей на тисячу мешканців припадає 200-300 автомобілів, у Києві – 442, згідно з аналітикою німецької мережі СТО Bosch Service, яка має близько 100 станцій обслуговування в Україні.

Автосервіс тим вигідніший, чим ширший спектр послуг може надати, розповідають опитані Forbes Ukraine підприємці з Києва, Вінниці та Івано-Франківська. Почати ремонт ходової частини або видалення вм’ятин можна в орендованому приміщенні за $5000-10 000, інвестиції у багатопрофільний сервіс сягають $800 000.

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