Як українським брендам продаватись в магазинах Австралії. Пояснює австралійський дистрибʼютор, який поставив солодощі Bob Snail на полиці великого ритейлера країни

Можливості українських бізнесів не обмежуються поставками в Європу чи США, показує досвід виробника фруктових снеків Bob Snail. З 2023 року компанія експортує в Австралію. Як вийти на цей ринок та закріпитися надовго? Інтерв‘ю з австралійським дистрибʼютором Brands and Marks.

«Були впевнені, що Bob Snail зможе зайняти свою нішу на конкурентному австралійському ринку», – розповідає директор з продажів австралійського дистриб‘ютора Brands and Marks Коді Окебі. З українськими фруктовими снеками Brands and Marks познайомилися в 2022 році на виставці SIAL Food Show в Парижі.

Товари Bob Snail на полицях австралійських супермаркетів Coles з 2023 року. Це одна з двох найбільших мереж країни, яка займає 29% ринку та налічує 850 магазинів. Успіхи на австралійському ринку, як і будь-які інші питання, в Bob Snail на запит Forbes коментувати відмовлялися. За 18 місяців імпорту Bob Snail став другим за продажами брендом в Coles у категорії фруктових снеків, каже Окебі.

Сім‘я з трьох австралійців витрачає на продукти в середньому $192 на тиждень, згідно аналітики Brands and Marks. Вони відкриті до нового, а ми шукаємо бренди для імпорту, говорить управляючий директор Brands and Marks Марк Окебі. Українські малі і середні бізнеси можуть вигідно представлятися на полицях супермаркетів Австралії, запевняє він.

Який австралійський ритейл-ринок, чого не вистачає на полицях місцевих маркетів, де шукати дистрибʼюторів, та як стати успішним брендом в Австралії – в інтерв‘ю Forbes з Коді Окебі, директором з продажів Brands and Marks.