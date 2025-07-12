Люди, що мають на роботі близьких друзів, більш залучені. Щодня присвячувати хоча б 50% часу справі, яку щиро любиш – запорука щастя. Ідеальний ван-ту-ван триває не довше години, але проводити його потрібно так, щоб співробітник почувався головною людиною у житті керівника. У розмові із Forbes Ukraine дослідник лідерства та менеджменту Сергій Ноздрачов пояснює, чому у будь-якій компанії необхідна любов