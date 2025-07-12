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«Лідерство починається там, де менеджмент безсилий». Викладач kmbs Сергій Ноздрачов розповідає, як створити колектив, де панує любов, і навіщо вам це потрібно. Інтерв'ю

Тома Міроненко
Тома Міроненко
Forbes

8 хв читання

Викладач Сергій Ноздрачов /з особистого архіву

Лідерство – це про любов, переконаний викладач Сергій Ноздрачов. Чому та як створити цей дуже корисний стан на роботі? Фото з особистого архіву

Люди, що мають на роботі близьких друзів, більш залучені. Щодня присвячувати хоча б 50% часу справі, яку щиро любиш – запорука щастя. Ідеальний ван-ту-ван триває не довше години, але проводити його потрібно так, щоб співробітник почувався головною людиною у житті керівника. У розмові із Forbes Ukraine дослідник лідерства та менеджменту Сергій Ноздрачов пояснює, чому у будь-якій компанії необхідна любов

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Коли викладач Києво-Могилянської бізнес-школи Сергій Ноздрачов, 56, пропонує менеджерам розвивати в їхніх компаніях любов, то переважно стикається з трьома реакціями.  

Перша – від обережності до відторгнення. Друга – спокійна, індиферентна. Слухачі третьої категорії – зокрема це і військові лідери — кажуть: «А що, ви не знаєте, що є маса ситуацій, коли тільки любов і тримає»?

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