Люди, що мають на роботі близьких друзів, більш залучені. Щодня присвячувати хоча б 50% часу справі, яку щиро любиш – запорука щастя. Ідеальний ван-ту-ван триває не довше години, але проводити його потрібно так, щоб співробітник почувався головною людиною у житті керівника. У розмові із Forbes Ukraine дослідник лідерства та менеджменту Сергій Ноздрачов пояснює, чому у будь-якій компанії необхідна любов
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Коли викладач Києво-Могилянської бізнес-школи Сергій Ноздрачов, 56, пропонує менеджерам розвивати в їхніх компаніях любов, то переважно стикається з трьома реакціями.
Перша – від обережності до відторгнення. Друга – спокійна, індиферентна. Слухачі третьої категорії – зокрема це і військові лідери — кажуть: «А що, ви не знаєте, що є маса ситуацій, коли тільки любов і тримає»?
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