Амбіції та можливості. YanGo, Петру Заставному і Тані Пренткович довелось відмовитись від успішної блогерської карʼєри. Чим зараз заробляють ці троє?

Інфлюенсери – інтернет-зірки, що формують смаки, культурні норми і нерідко заробляють мільйони. Чи існує життя після кар’єри блогера-мільйонника? Forbes запитав про це трьох інфлюенсерів, що змінили професійну сферу або переживають кризу діяльності.

Перший мільйон підписників на YouTube Ян Гордієнко, відомий під ніком YanGo, набрав ще до того, як закінчив школу в Краматорську. У 2025 році сумарно у нього 9,6 млн підписників у YouTube, Instagram та TikTok, однак останнім часом Гордієнка дедалі більше цікавлять проєкти поза власними соцмережами.

У США він розвиває агентство з менеджменту талантів на OnlyFans, продюсує блогерів‐новачків та є креативним директором AI‐стартапу засновника DMarket Володимира Панченка – PortalAI.