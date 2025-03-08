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Амбіції та можливості. YanGo, Петру Заставному і Тані Пренткович довелось відмовитись від успішної блогерської карʼєри. Чим зараз заробляють ці троє?

Марина Тупчієнко
Марина Тупчієнко
Forbes

7 хв читання

Forbes поспілкувався з трьома зірками інфлюенс‐індустрії – Яном Гордієнком, Петром Заставним і Танею Пренткович – про досвід розвитку особистого бренду, вигорання та опанування нової справи. /колаж Анастасія Решетнік

Forbes поспілкувався з трьома зірками інфлюенс‐індустрії – Яном Гордієнком, Петром Заставним і Танею Пренткович – про досвід розвитку особистого бренду, вигорання та опанування нової справи. Фото колаж Анастасія Решетнік

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Інфлюенсери – інтернет-зірки, що формують смаки, культурні норми і нерідко заробляють мільйони. Чи існує життя після кар’єри блогера-мільйонника? Forbes запитав про це трьох інфлюенсерів, що змінили професійну сферу або переживають кризу діяльності.

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Перший мільйон підписників на YouTube Ян Гордієнко, відомий під ніком YanGo, набрав ще до того, як закінчив школу в Краматорську. У 2025 році сумарно у нього 9,6 млн підписників у YouTube, Instagram та TikTok, однак останнім часом Гордієнка дедалі більше цікавлять проєкти поза власними соцмережами.

У США він розвиває агентство з менеджменту талантів на OnlyFans, продюсує блогерів‐новачків та є креативним директором AI‐стартапу засновника DMarket Володимира Панченка – PortalAI.

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