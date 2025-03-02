«Ціль — діамантова кнопка». Блогерка Кенді Суперстар збирає сотні мільйонів переглядів та заробляє на цьому великі гроші. У чому секрет дівчини з рожевим волоссям?

Кенді Суперстар навчилася не лише робити відео, які набирають по 350 млн переглядів, а й побудувала бізнес-машину, що у 2024 році принесла її компаніям 23 млн грн доходу. Як?

На початку грудня 2024‐го біля стадіону «Олімпійський» у Києві відбулися незвичні автоперегони: змагання влаштували київські блогери Кенді Суперстар (13 млн підписників) і Денис Повєткін (426 000). На кону – ключі від їхніх авто. За подією стежать сотні тисяч користувачів у Instagram i TikTok.

У сторіз переможена Кенді ображено заявляє: «Ми домовлялися, що це лише для контенту». Вона не збирається направду розлучатися зі своїм «Гелендвагеном», цей Mercedes G63 AMG вона купила у серпні 2023‐го. І десятки разів розповідала підписникам, як любить це авто.