Асиметрична особа. Адріан Сливоцький переповідає три історії інноваторів минулого століття, що докорінно змінили мапу американської економіки. Як їм це вдалось?

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Підвищити ефективність бізнесу, проєкту, процесу на порядок — не фантазія. Адріан Сливоцький пропонує приклади трьох яскравих бізнесменів, які побудували мільярдні бізнеси і радикально змінили свої галузі.
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