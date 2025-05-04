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Forbes Digital

Асиметрична особа. Адріан Сливоцький переповідає три історії інноваторів минулого століття, що докорінно змінили мапу американської економіки. Як їм це вдалось?

Адріан Сливоцький
Адріан Сливоцький
Контриб’ютор Forbes

3 хв читання

Ми всі любимо говорити: «Think outside the box». Малкольм Маклін підійшов до справи навпаки: «Think inside the box». /Зображення згенеровано ШІ Midjourney в співавторстві з Анастасією Савеленко

Ми всі любимо говорити: «Think outside the box». Малкольм Маклін підійшов до справи навпаки: «Think inside the box». Фото Зображення згенеровано ШІ Midjourney в співавторстві з Анастасією Савеленко

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06:50 хвилин

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Підвищити ефективність бізнесу, проєкту, процесу на порядок — не фантазія. Адріан Сливоцький пропонує приклади трьох яскравих бізнесменів, які побудували мільярдні бізнеси і радикально змінили свої галузі.

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Контриб'ютори співпрацюють із Forbes на позаштатній основі. Їхні тексти відображають особисту точку зору. У вас інша думка? Пишіть нашій редакторці Тетяні Павлушенко – [email protected]

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