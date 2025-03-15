Конкурентна розвідка. Що можуть розповісти дані в LinkedIn про ваш ринок і бізнес-середовище? Розповідає аналітик Олександр Хлевнюк

Соцмережа LinkedIn містить величезний масив даних про компанії: зростання чи скорочення персоналу, географію найму, активність у певних сегментах. Використовуючи ці показники, можна відстежити не лише поточний стан конкурентів, а й оцінити їхні стратегічні плани. Як аналізувати ринок через LinkedIn? Розповідає Олександр Хлевнюк, Chief Revenue Officer компанії iDeals

Розуміння ринку — ключ до ефективної стратегії. Важливо знати, які продукти запускають конкуренти, їхні ціни, напрямки розвитку та ключові рішення. Це допомагає уникати помилок і визначати перспективи зростання.

На будь-якому етапі бізнесу такі дані є цінними: стартапам — для оцінки ринку перед запуском, зрілим компаніям — для пошуку нових можливостей або підготовки до масштабування.

Зазвичай конкурентний аналіз потребує дорогих і тривалих досліджень, але сучасні цифрові інструменти спрощують цей процес. Один із них — LinkedIn, особливо його платна версія.

Платформа містить величезний масив даних про компанії: чисельність персоналу, зміни у штаті, розширення підрозділів. Співробітники відкрито вказують свої кар’єрні досягнення, що дає змогу оцінити тенденції ринку.

Великі компанії (500+ співробітників) особливо показові для аналізу: по їхніх кадрових змінах можна відстежувати напрямки зростання або стагнації. У правильних руках LinkedIn стає цінним джерелом конкурентної розвідки.

Що може розповісти LinkedIn

Припустімо, ваша компанія планує вихід на міжнародний ринок і має трьох основних конкурентів у США. Що можна дізнатися про них через LinkedIn?

Географію філій. Де компанія вже присутня та куди може розширюватися.

Динаміку найму. Чи компанія зростає, переживає кризу чи проходить реструктуризацію.

Склад і спеціалізацію команди – які напрямки бізнесу розвиваються.

Якщо за останні шість місяців компанія збільшила штат розробників на 50%, це сигнал про інвестиції в R&D та підготовку до випуску нового продукту. Якщо ж активно наймають фахівців із продажів, бізнес, імовірно, готується до експансії чи масштабної маркетингової кампанії.

Важливо відстежувати географію найму – активний пошук співробітників у певному регіоні може вказувати на плани виходу на цей ринок або розширення присутності.

Хто має займатися конкурентною розвідкою в LinkedIn

Усе залежить від розміру компанії та її структури. У стартапах – зазвичай самі засновники, оскільки вони найкраще розуміють стратегічні цілі бізнесу. У середніх і великих компаніях – керівники відділів продажів або розвитку ринку, а безпосередній аналіз можуть проводити маркетологи чи асистенти.

Головне – чітко визначити перелік компаній для дослідження.

Сам процес досить простий: якщо ви знаєте, яку компанію аналізувати, отримати загальну картину можна за одну-дві хвилини. LinkedIn автоматично відображає ключові дані та навіть дозволяє порівнювати компанії між собою.

Базовий план розвідки в LinkedIn

Визначте ключових гравців ринку – складіть список компаній, які є вашими прямими конкурентами або працюють у суміжних нішах.

Перейдіть на сторінку компанії в LinkedIn – для глибшого аналізу знадобиться платна версія платформи.

Зайдіть у розділ Insights, де доступна основна інформація:

Динаміка змін чисельності персоналу.

Географія найму.

Структура відділів і департаментів.

Ці дані допоможуть швидко оцінити стан компанії, її зростання або скорочення, а також зрозуміти, які підрозділи розвиваються, а які втрачають актуальність.

Для глибшого аналізу варто зробити вивантаження даних з LinkedIn і залучити аналітика. Це дозволить побачити довгострокові тренди та точніше оцінити позиції компанії на ринку.

Лідер на межі фолу — на прикладі Salesforce

Розглянемо наочний приклад Salesforce — лідера на глобальному ринку CRM. Нещодавно CEO компанії заявив, що вони більше не планують наймати розробників, пояснюючи це автоматизацією завдяки штучному інтелекту. Однак дані LinkedIn та фінансові показники вказують на глибші проблеми.

На платних тарифах LinkedIn можна відстежити динаміку змін у Salesforce. Зараз її штат налічує близько 77 000 осіб, згідно з даними LinkedIn, майже стільки ж, як і два роки тому. Але на початку 2023 року штат перевищував 82 000, тобто скорочення склало 7%.

До середини 2024 року компанія щомісяця наймала понад 1200 нових співробітників, але за останні пів року цей показник впав до 500. Найм інженерів повністю заморожено, а у відділах продажів спостерігаються скорочення. Це свідчить не просто про технологічні зміни, а про системну кризу.

Фінансові показники Salesforce підтверджують цю тенденцію. Якщо у 2022 році виручка компанії зросла на 25%, у 2023-му — на 18%, то у 2024-му — лише на 11%, згідно з даними WSJ. Прогноз на 2025 рік ще нижчий — близько 8%. Очевидно, що темпи зростання сповільнюються, і Salesforce втрачає динаміку.

Виникає логічне питання: це проблема всієї CRM-індустрії чи лише Salesforce? Порівняймо динаміку двох найближчих конкурентів Salesforce — Zoho і HubSpot. Zoho за два роки збільшив штат на 50% і зараз у компанії працює 25 000 співробітників. Найм триває як у R&D, так і у відділах продажів. HubSpot за той самий період зріс на 30% і продовжує активно масштабуватися. Це означає, що проблеми Salesforce мають радше внутрішній характер, а компанія поступово втрачає свої позиції, особливо на європейському ринку.

Якщо є потреба, можна зануритися в аналіз ще глибше. Наприклад, з’ясувати, в яких регіонах у Salesforce справи йдуть гірше. Публічні дані вказують на те, що у компанії є проблеми на європейському ринку.

Імпульс до дії

Це лише частина інформації, доступної у відкритих джерелах, але навіть на її основі можна скласти загальну картину стану індустрії та ухвалювати більш зважені бізнес-рішення.

Наприклад, ви давно розглядаєте вихід на міжнародний ринок і раптом помічаєте: один із лідерів галузі втрачає позиції. Що це означає для вас? Якщо аналіз показує, що сама індустрія продовжує зростати, це чіткий сигнал до дії. Частка ринку, яку втрачає слабший гравець, відкриває можливості для нових амбітних компаній.

Тож LinkedIn — це не просто соціальна мережа, а потужний інструмент конкурентного аналізу, який дозволяє вчасно виявляти можливості там, де інші бачать лише проблеми. Головне — вміти аналізувати дані та правильно їх інтерпретувати.