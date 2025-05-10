«Одним шаром фарби ми перетворили туалет на фотолокацію». Графічний гуру Стефан Загмейстер розповідає, як краса допомагає бізнесу

Стефан Загмейстер, 62 – рок-зірка сучасного графічного дизайну. Відомий своїми інноваційними та часом провокаційними підходами, він творив для HBO, The Rolling Stones, Aerosmith, Talking Heads та інших. Красивий дизайн не менш важливий, ніж функціонал, коли йдеться про успіх продукту, переконаний митець. Як ці знання можна використати у бізнесі?