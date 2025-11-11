Прослухати матеріал
Высокий суд Англии принял решение, согласно которому бывшие владельцы ПриватБанка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов должны выплатить ПриватБанку более $3 млрд возмещения убытков и судебных издержек. Дедлайн выполнения – 24 ноября. Как будет происходить процедура взыскания и когда ПриватБанк получит средства?
10 ноября пресс-служба государственного ПриватБанка объявила, что Высокий суд Англии и Уэльса вынес окончательное решение по делу экс-владельцев банка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Он обязал их выплатить ПриватБанку более $3 млрд возмещения убытков и судебных издержек.
Также бизнесменам отказали в апелляции. Бывшие владельцы должны выплатить указанные суммы до 24 ноября. В случае неуплаты к этой дате на нее будут начисляться проценты.
