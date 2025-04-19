Індекс паски 2025. Головний смаколик Великодня за пʼять років здорожчав удвічі та у півтора раза обігнав інфляцію. Чи встигають за ним зарплати та пенсії

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Чи дешевше приготувати паску вдома, ніж купити в магазині? Де продається найдорожча паска? Як змінилися ціни на паску за п'ять років у порівнянні з інфляцією, зарплатами, пенсіями та Біг Маком?
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