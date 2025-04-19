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ціни паска /колаж Анастасія Савеленко для Forbes Ukraine
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Forbes Digital

Індекс паски 2025. Головний смаколик Великодня за пʼять років здорожчав удвічі та у півтора раза обігнав інфляцію. Чи встигають за ним зарплати та пенсії

Олександр Мануілов
Олександр Мануілов
Forbes
Влада Ясько /з особистого архіву
Влада Ясько
Forbes
Олексій Блінов
Олексій Блінов
Forbes

3 хв читання

Індекс паски. Як змінился ціна паски порівняно із зарплатами, пенсіями, інфляцією та ціною Біг Мака Фото колаж Анастасія Савеленко для Forbes Ukraine

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Чи дешевше приготувати паску вдома, ніж купити в магазині? Де продається найдорожча паска? Як змінилися ціни на паску за п'ять років у порівнянні з інфляцією, зарплатами, пенсіями та Біг Маком?

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