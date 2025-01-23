АМКУ дозволив «Укрнафті» придбати мажоритарну частку мережі АЗС Shell

Антимонопольний комітет України (АМКУ) 23 січня дозволив державній «Укрнафті» купити 51% частки ТОВ «Альянс Холдинг», яка володіє 118 заправок під брендом Shell в Україні. Про це йдеться у рішенні АМКУ.

Ключові факти

«Надано дозвіл ПАТ «Укрнафта» на придбання частки в статутному капіталі ТОВ «Альянс Холдинг»», йдеться у рішенні АМКУ.

Вартість 51% мережі, яку придбала «Укрнафта», може коштувати $15–25 млн, за оцінкою аналітичного відділу Forbes Ukraine.

Фінансовим консультантом угоди виступила компанія Rothschild. За правовий бік питання відповідала юридична фірма Sayenko Kharenko. Аудитор – KPMG.

Після закриття угоди «Укрнафта» закріпиться в статусі найбільшої мережі України – кількість її заправок зросте на 22%, до 665. У найближчого конкурента ОККО – 410 АЗС.

Контекст

Shell Netherlands працювала в Україні з 2007-го. Компанія володіла 51% ТОВ «Альянс Холдинг», яка управляла заправками Shell. 49% належали «Альянс Ойл Україна», за даними профільного видання enkorr.ua. «Альянс Ойл Україна» була дочірньою структурою «Незалежної нафтогазової компанії» («ННК») росіянина Едуарда Худайнатова, за словами директора «Консалтингової групи А-95» Сергія Куюна.

У жовтні 2023 року Мінʼюст подав до ВАКС позов про стягнення в дохід держави активів підсанкційного російського бізнесмена Едуарда Худайнатова.

Після цього з’ясувалося, що Shell Netherlands за період 2022-2023 років наростила частку в українській дочці до 97,4%. Втім, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду України не визнала це: 2 квітня 2024-го судді дозволили Мінʼюсту націоналізувати 49% «Альянс Холдинга».

У квітні 2024-го Фонд держмайна отримав в управління 49% мережі АЗС Shell.

У листопаді 2024-го стало відомо, що Shell продає свою частку в українській донці. Покупець – державна «Укрнафта».