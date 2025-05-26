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Apple готується випустити розумний хаб для дому наприкінці 2025 року – Bloomberg

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Apple планує випустити свій розумний хаб для дому наприкінці 2025 року. Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела. Проєкт, про який заговорили ще у 2022 році, затримувався через труднощі з інтеграцією Apple Intelligence та оновленням Siri.

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Деталі 

  • Базова версія хабу з’явиться у продажу не раніше кінця 2025 року, пише видання. Компанія також розробляє просунуту модель із роботизованою рукою, яка рухатиметься по столу, але її реліз очікується через 1-2 роки після базової. 
  • Щоб дотриматися термінів, Apple відкладе частину функцій на майбутні моделі.
  • Хоча Apple не розкриває деталей, чутки вказують на 7-дюймовий дисплей, нову операційну систему homeOS та інтерфейс, схожий на StandBy в iPhone. Дизайн поєднуватиме риси HomePod та iPad.
  • Очікується, що базова версія буде доступнішою, а модель із роботизованою рукою коштуватиме від $1000.

Контекст 

У 2022 році Apple розпочала створення розумного хабу для керування домом. Пристрій мав поєднати функції iPad і HomePod, працювати на homeOS і мати інтерфейс, схожий на StandBy в iPhone. Презентацію планували на березень 2025 року, але її відклали. 

Затримка сталася через недосконалість нових функцій Siri, які є основою роботи хабу. Apple працює над інтеграцією персоналізованої версії Siri з підтримкою Apple Intelligence для кращого розуміння контексту та взаємодії з додатками. Додаткові труднощі виникли з розробкою homeOS та забезпеченням сумісності з іншими пристроями екосистеми Apple, що також вплинуло на відтермінування запуску.

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