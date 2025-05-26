Apple планує випустити свій розумний хаб для дому наприкінці 2025 року. Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела. Проєкт, про який заговорили ще у 2022 році, затримувався через труднощі з інтеграцією Apple Intelligence та оновленням Siri.

Деталі

Базова версія хабу з’явиться у продажу не раніше кінця 2025 року, пише видання. Компанія також розробляє просунуту модель із роботизованою рукою, яка рухатиметься по столу, але її реліз очікується через 1-2 роки після базової.

Щоб дотриматися термінів, Apple відкладе частину функцій на майбутні моделі.

Хоча Apple не розкриває деталей, чутки вказують на 7-дюймовий дисплей, нову операційну систему homeOS та інтерфейс, схожий на StandBy в iPhone. Дизайн поєднуватиме риси HomePod та iPad.

Очікується, що базова версія буде доступнішою, а модель із роботизованою рукою коштуватиме від $1000.

Контекст

У 2022 році Apple розпочала створення розумного хабу для керування домом. Пристрій мав поєднати функції iPad і HomePod, працювати на homeOS і мати інтерфейс, схожий на StandBy в iPhone. Презентацію планували на березень 2025 року, але її відклали.

Затримка сталася через недосконалість нових функцій Siri, які є основою роботи хабу. Apple працює над інтеграцією персоналізованої версії Siri з підтримкою Apple Intelligence для кращого розуміння контексту та взаємодії з додатками. Додаткові труднощі виникли з розробкою homeOS та забезпеченням сумісності з іншими пристроями екосистеми Apple, що також вплинуло на відтермінування запуску.