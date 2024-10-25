АРМА продасть земельні ділянки на Закарпатті на понад 1 млрд грн

Нацагентство з розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів, вперше реалізує 494 земельні ділянки, а також верхню й нижню станції гірськолижного витягу у Закарпатській області, повідомила очільниця АРМА Олена Дума. Землю було оцінено на загальну вартість 1,1 млрд грн.

Ключові факти

Загальна площа землі, яка виставляється АРМА на продаж становить 460 га.

Земельні ділянки розташовані в Закарпатській області на території Воловецької ОТГ Мукачівського району, Корецьківської ОТГ та Пилипецької ОТГ Хустського району, с. Гукливий та смт Воловець.

Працівники АРМА раніше оглянули цей актив. Організатор торгів провів його незалежну оцінку, за результатами якої землю було оцінено на загальну вартість 1,07 млрд грн.

Актив буде розбито на лоти та опубліковано організатором торгів ТОВ «Полонекс» на електронному майданчику Прозорро.Продажі.

Взяти участь у конкурсі та позмагатися за можливість стати власником інвестиційно привабливої землі в Закарпатській області можуть усі охочі.

Після реалізації кошти підуть на спеціальний рахунок ЗСУ.

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