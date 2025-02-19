«Аврора» открыла распределительный центр в рамках комплекса West Gate Logistic, который был поврежден из-за российских обстрелов.

Сеть мультимаркетов «Аврора» открыла распределительный центр площадью более 7000 кв. м в Стоянке Киевской области. Об этом сообщила пресс-служба компании. Это первый этап восстановления логистического комплекса West Gate Logistic, который был поврежден из-за российских обстрелов.

Ключевые факты

Распределительный центр будет на начальном этапе обслуживать 150 магазинов в Киеве и Киевской области. В течение нескольких месяцев «Аврора» планирует увеличить этот показатель до 250 торговых точек.

«Это позволит сети значительно улучшить эффективность доставки товаров, оптимизировать логистические затраты и открыть 200 новых рабочих мест», – говорит директор по логистике «Авроры» Елена Цимбалистая. Принцип «Авроры» – товар должен поступать в магазины в течение двух дней, добавляет она.

Логистический комплекс West Gate Logistic занимает земельный участок площадью 144 000 кв. м с общим зданием в 7400 кв. м, складом в 5600 кв. м и разрушенными помещениями на 90 000 кв. м. Полноценный запуск инновационного логистического комплекса запланирован до конца 2026 года.

До конца февраля 2025 года «Аврора» завершит масштабирование распределительного центра во Львове – он увеличит площадь до 20 000 кв. м.

Контекст

8 ноября 2023 года «Аврора» открыла распределительный центр во Львове на 7000 кв. м, создав более 300 новых рабочих мест.

21 августа 2024 года ООО «Выгодная покупка», развивающее сеть мультимаркетов «Аврора», завершило сделку по приобретению имущественного комплекса, ранее принадлежавшего ООО «Вест Гейт Логистик» из группы Dragon Capital. Это логистический комплекс West Gate Logistic под Киевом, состоявший из двух зданий. Меньшая по площади работает, большая – разрушена в результате боевых действий.

«Аврора» инвестировала в восстановление двух очередей складского комплекса $63 млн. Этот комплекс является одним из самых больших складских объектов в Киевской области.

«Мы выбрали именно этот объект для приобретения, поскольку он хорошо подходит нам по размерам и расположению и в будущем позволит быстрее и качественнее доставлять товары в Киев и его окрестности», – рассказывал Forbes Ukraine в августе 2024 Тарас Панасенко.

Совокупно на февраль 2025 года «Аврора» владеет четырьмя распределительными центрами и двумя логистическими хабами.