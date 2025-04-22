Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA

Що шукаємо?

Категорія
Новини
Дата

Forbes Digital

BGV чекає спецдозволів на видобуток урану. Буткевич каже, що обговорював проєкт напряму із Зеленським

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes
Уляна Букатюк
Уляна Букатюк
Forbes

1 хв читання

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

02:45 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 02:45

Група BGV чекає від влади спецдозволів на видобування урану. Про це розповів співвласник АТБ і засновник BGV Group Геннадій Буткевич в інтерв’ю Forbes Ukraine. За словами бізнесмена, щодо уранового проєкту BGV він спілкується із президентом Володимиром Зеленським напряму, але рішення досі немає.

Подарунок для справжніх лідерок та лідерів

Сертифікат Forbes — 365 днів доступу до якісної аналітики, інсайтів та історій успіху, що змінюють мислення. Купуйте зараз

Деталі

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Другий випуск 2025 року вже у передпродажу
Другий випуск 2025 року вже у передпродажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні