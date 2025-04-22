BGV чекає спецдозволів на видобуток урану. Буткевич каже, що обговорював проєкт напряму із Зеленським

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Група BGV чекає від влади спецдозволів на видобування урану. Про це розповів співвласник АТБ і засновник BGV Group Геннадій Буткевич в інтерв’ю Forbes Ukraine. За словами бізнесмена, щодо уранового проєкту BGV він спілкується із президентом Володимиром Зеленським напряму, але рішення досі немає.
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