BGV чекає спецдозволів на видобуток урану. Буткевич каже, що обговорював проєкт напряму із Зеленським

Група BGV чекає від влади спецдозволів на видобування урану. Про це розповів співвласник АТБ і засновник BGV Group Геннадій Буткевич в інтерв’ю Forbes Ukraine. За словами бізнесмена, щодо уранового проєкту BGV він спілкується із президентом Володимиром Зеленським напряму, але рішення досі немає.