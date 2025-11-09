Українська корпорація «Біосфера» отримала нагороду Red Dot Design Award 2025 за дизайн бренду чай Graff. Це одна з найпрестижніших міжнародних премій у сфері дизайну, що проходить із 1954 року. Церемонія нагородження відбулася 7 листопада у Берліні. Це вже не перша перемога компанії у Red Dot: у 2024-му компанія отримала відзнаку за ребрендинг австрійського бренду Alufix.

Деталі

На церемонії були присутні понад 1500 гостей із більш ніж 40 країн. Переможців визначало журі з 30 незалежних експертів у сфері маркетингу, дизайну та комунікацій – серед них представники Netflix, Meta та Ogilvy.

Дизайн пакування бренду Graff – повністю внутрішня розробка силами дизайнерів компанії CupSoul, що входить до корпорації «Біосфера». «Це вражаючий успіх для молодого бренду, перший продукт якого зійшов з конвеєра менше двох років тому», – написав у Facebook засновник корпорації Андрій Здесенко.

Раніше бренд Graff вже отримав Гран-прі конкурсу Favorite Food & Drinks за всі 12 смаків чаю, а також нагороду Food Industry Solutions 2024.

sfera.ua sfera.ua sfera.ua MAUDAU MAUDAU Попередній слайд Наступний слайд

Серед цьогорічних переможців також українська агенція Banda, що здобула чотири нагороди за два проєкти для банку ПУМБ, продуктового ритейлера «Сільпо» та виробника кормів Optimeal.

Контекст

«Біосфера» почала розвивати чайний напрямок бізнесу з 2023-го року. Це сталося в момент, коли близько 45% частки ринку звільнилося після виходу російських брендів через повномасштабне вторгнення, розповідає Ірина Брославцева, керівниця напрямку Tea&Food бізнесу Біосфери та СЕО компанії CupSoul. Виробництво чорного та зеленого чаю під брендом Graff компанія запустила у 2024-му.

У 2025-му чайний напрямок корпорації, представлений брендами Graff та Ritz Barton, виріс втричі за рік. Місячний обіг напряму Tea&Food «Біосфери» становить понад 30 млн грн.

В 2026 році планується вивести бренд Graff на експорт до Європи. Торговельна марка вже зареєстрована у таких країнах як Німеччина, Угорщина, Чехія, Естонія, Латвія, Литва, Польща, Румунія, Словаччина, Словенія, а також в Казахстані. Триває реєстрація в Албанії, Боснії та Молдові. Також серед планів є експорт до Канади.